Roberto Martinez blijft ook na het EK bondscoach van Rode Duivels

Er werd voor gevreesd, maar Roberto Martinez stapt na het EK niet op als bondscoach. Hoe de kwartfinale morgen tegen Italië ook afloopt, de voetbalbond wil verder met de 47-jarige Spanjaard, die al sinds augustus 2016 de touwtjes in handen heeft.

Het contract van Martinez loopt nog door tot na het WK 2022, dat volgend jaar van 21 november tot en met 18 december in Qatar plaatsvindt. Er staat echter een opstapclausule in de overeenkomst. Martinez was bij zijn aanstelling vijf jaar geleden van plan maar twee jaar bondscoach te blijven, om dan terug te keren naar het clubvoetbal. Het was dan ook een verrassing toen hij in 2018, nog voor het WK, zijn contract verlengde en dat hij dat vorig jaar nog eens deed. In mei 2020 kreeg hij er officieel de taak van technisch directeur bij, een functie die hij al sinds het vertrek van Chris Van Puyvelde einde 2018 invulde, maar ook om zijn loon van zo’n drie miljoen euro per jaar te verantwoorden.

Vacatures bij topclubs

Met de opstapclausule was er altijd de dreiging dat Martinez zou vertrekken. Kwam er een club met een lucratief en sportief interessant voorstel aankloppen, dan kon de bondscoach mits het betalen van een vergoeding eender welk moment opstappen. Martinez legt de lat evenwel hoog. Een fenomenaal bod uit het Midden-Oosten werd ondanks enkele flinke verhogingen afgeslagen.

Omdat deze zomer bij enkele topclubs trainersposities bijna (Barcelona) of helemaal (Real Madrid, Inter Milaan, Juventus,...) vacant kwamen, werd gevreesd dat er ook bij Martinez zou worden aangeklopt.

Behalve bij Tottenham werd zijn naam nooit concreet genoemd. De Londense club stelde gisteravond Nuno Espirito Danto voor als nieuwe trainer – een mannetje van supermakelaar Jorge Mendes is dat.

Na het vertrek van Carlo Ancelotti bij Everton, de club waar Martinez drie jaar coach was voor hij naar België kwam, circuleerde zijn naam ook daar weer. Maar kijk: eveneens gisteren stelde Everton evenwel ex-Liverpool-coach Rafael Benitez voor.

Bond zeer tevreden

De voetbalbond is zeer tevreden over het werk van Martinez en wil zijn toekomst niet laten afhangen van het resultaat op dit EK. Men denkt er niet aan hem af te rekenen op dit toernooi. Met een kwartfinale is het doel nog niet bereikt, maar na de uitschakeling van Europees kampioen Portugal werd toch al een sterke prestatie geleverd. Bovendien komen er vanuit de spelersgroep nog altijd zeer positieve geluiden over Martinez’ werk en is de bond verheugd over hoe hij zijn job als technisch directeur uitvoert. Hij toont grote betrokkenheid. Tot slot is zijn ontslagpremie niet gering.

Dat hij op de korte termijn de post van bondscoach blijft bekleden, betekent niet dat Martinez de Rode Duivels op het WK 2022 zeker nog onder de hoede zal hebben. Hij heeft enkele droomclubs (Barcelona, Real...) die altijd mogen komen aankloppen als daar om een of andere reden Ronald Koeman of Carlo Ancelotti vroegtijdig wordt ontslagen of opstapt. Ook de top in de Premier League spreekt tot de verbeelding. Daar is voorlopig geen sprake van, dus gaan de voetbalbond en Martinez ook na het EK met elkaar door.