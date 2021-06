Amerikaans oud-minister van Defensie Donald Rumsfeld overleden

Donald Rumsfeld, Amerikaans oud-minister van Defensie, is overleden. Hij werd 88 jaar.

‘Met groot verdriet moeten we het overlijden van Donald Rumsfeld melden, een Amerikaanse staatsman en trouwe echtgenoot, grootvader en overgrootvader’, meldt zijn familie in een mededeling. ‘De geschiedenis zal hem mogelijk herinneren voor zijn buitengewone verwezenlijkingen tijdens zes decennia in dienst van de staat. Maar zij die hem het best kenden zullen hem herinneren voor zijn onvoorwaardelijke liefde voor zijn vrouw Joyce, zijn familie en vrienden. En de integriteit die hij in zijn leven gewijd aan het land bracht.’

A statement from the family of Donald Rumsfeld: pic.twitter.com/AlKYxVvqgF — Donald Rumsfeld (@RumsfeldOffice) June 30, 2021

Rumsfeld wordt beschouwd als een van de machtigste mannen die ooit aan het hoofd van het Pentagon stonden en als de architect van de Irak-oorlog. Hij speelde een cruciale rol in de aanloop van de invasie van Irak in 2003. Zo waarschuwde hij de wereld voor Iraakse massavernietigingswapens, maar die zijn nooit gevonden.

Onder Rumsfeld werd de Iraakse president Saddam Hoessein afgezet. Maar daarna verzandde het land in chaos. In 2006 schoof president George W. Bush hem opzij. Wel had Bush in 2004 twee keer zijn ontslag geweigerd nadat foto’s waren opgedoken van Amerikaanse soldaten die gevangenen in de Abu Ghraibgevangenis nabij Bagdad misbruikten.

Ook onder president Gerald Ford was Rumsfeld tussen 1975 en 1977 al minister van Defensie. Alleen Robert McNamara heeft langer op de post gezeten.

