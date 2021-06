Opnieuw bijna 200 anonieme graven gevonden in Canada

Nabij een vroeger internaat voor de inheemse bevolking in Canada zijn opnieuw tientallen anonieme graven ontdekt. Deze vondst, de derde op een maand tijd, telde 182 anonieme graven. Dat meldt de inheemse gemeenschap in Lower Kootenay.

De ontdekking gebeurde vlak bij het vroegere internaat Saint Eugene in Cranbrook, in de westelijke provincie Brits Columbia.

Vorige week werden in Marieval (in de westelijke provincie Saskatchewan) maar liefst 751 anonieme graven aangetroffen, nadat in Kamloops (eveneens Brits Columbia) eind mei de resten van 215 scholieren gevonden werden. Sinds de vondst in Kamloops hangt de vlag aan het parlement halfstok.

De internaten, die op sommige plaatsen tot in de jaren 90 open bleven, werden bestuurd door de Katholieke Kerk. De Canadese premier Justin Trudeau heeft paus Franciscus al opgeroepen om zich in Canada te verontschuldigen.

Decennialang werden First ­Nation-kinderen, de oorspronkelijke bewoners van Canada (nu 1,7 miljoen burgers, zo’n 4,9 procent van de bevolking), weggerukt van bij hun families en naar kostscholen gestuurd die meestal door kerken werden bestuurd. Daar werden de kinderen ondergebracht in een gedwongen assimilatie­programma. Ziekte en fysiek, emotioneel en seksueel misbruik waren er schering en inslag. De kinderen werden er vanaf 1883 naartoe gestuurd, de laatste scholen sloten pas rond 1996. De recent ontdekte gruwel maakt veel los in Canada.