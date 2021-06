Hooggerechtshof beveelt onmiddellijke vrijlating Bill Cosby

Het Hooggerechtshof van Pennsylvania heeft de veroordeling van Bill Cosby voor seksueel misbruik verbroken. De rechter heeft zijn onmiddellijke vrijlating gelast.

De 83-jarige Cosby zit al meer dan twee jaar in de cel na zijn veroordeling in 2018 voor aanranding. Toen kreeg hij een gevangenisstraf van minstens drie tot maximaal tien jaar voor het drogeren en aanranden van Andrea Constand, ooit een goede vriendin van hem. Cosby zat liever zijn volledige celstraf uit dan schuld te bekennen. Hij weigerde ook therapie voor zedendelinquenten.

Het Hooggerechtshof heeft zijn veroordeling nu teruggedraaid omdat een vorige aanklager in 2005 een deal met Cosby had gesloten om hem in deze zaak niet aan te klagen.

Het Hooggerechtshof heeft daarom zijn onmiddellijke vrijlating bevolen. Cosby zal woensdag nog de gevangenis verlaten, melden Amerikaanse media.

De Amerikaanse acteur, vooral bekend van The Cosby Show, was de eerste beroemdheid die effectief veroordeeld werd sinds de opkomst van de #MeToo-beweging. In 2017 werd een eerste proces tegen hem eerst nietig verklaard omdat de jury niet tot een uitspraak kon komen. Bij eerdere pogingen van Constand om Cosby voor de rechter te brengen, werd de zaak niet ontvankelijk verklaard omdat het haar woord tegen het zijne was. In 2005 bereikten ze een minnelijke schikking. Toen kreeg Cosby ook de belofte dat hij niet meer strafrechtelijk zou vervolgd worden in de zaak.

Meer dan vijftig andere vrouwen hadden Cosby eveneens beschuldigd van seksueel misbruik, maar het merendeel van die zaken was al verjaard.