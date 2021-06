Elise Mertens plaatst zich makkelijk voor derde ronde op Wimbledon

Elise Mertens (WTA 16) heeft zich woensdag geplaatst voor de derde ronde op Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het seizoen.

De Belgische nummer één Mertens, het 13de reekshoofd, won in de tweede ronde eenvoudig met 6-2 en 6-0 van de Chinese Lin Zhu (WTA 99). De wedstrijd op Court 17 van de All England Club duurde amper 58 minuten.

In de derde ronde neemt Mertens het op tegen de winnares van het Amerikaans onderonsje tussen Lauren Davis (WTA 91) en Madison Keys (WTA 27).

Mertens staat voor de vierde keer op de hoofdtabel van Wimbledon. In 2019 bereikte ze de achtste finales, haar beste resultaat tot dusver op het Londense gras.

Eerder op de dag sneuvelden Alison Van Uytvanck (WTA 57) en Greet Minnen (WTA 118) in de eerste ronde. Van Uytvanck verloor in drie sets van het Oekraïense 3de reekshoofd Elina Svitolina (WTA 5): 6-3, 2-6 en 6-3. Minnen moest met 6-2 en 7-6 (7/5) haar meerdere erkennen in de Australische Ajla Tomljanovic (WTA 75).