Delvaux komt in Zwitserse handen

De Zwitserse luxegroep Richemont neemt het beroemde Belgische handtassenmerk Delvaux volledig over.

In een persbericht meldt Richemont dat het voortaan 100 procent van Delvaux in handen heeft.

‘De overname door Richemont maakt Delvaux klaar voor een volgende fase van ontwikkeling’, luidt het. ‘Delvaux zal kunnen profiteren van de wereldwijde aanwezigheid van de nieuwe eigenaar en zijn digitale mogelijkheden, en de producten zullen op meer plaatsen verkocht kunnen worden.’

Financiële details geven de bedrijven niet mee, maar Richemont benadrukt dat de koop geen financiële impact zal hebben op het jaarresultaat.

Het 192-jarige luxemerk, bekend om zijn handtassen, zou tussen de 500 en 600 miljoen dollar gewaardeerd worden.

Eerder dit jaar raakte al bekend dat Delvaux mogelijk van eigenaar zou wisselen. De miljonairsbroers Victor en ­William Fung uit Hongkong onderzochten toen de mogelijke verkoop van hun belang.

Het modemerk Delvaux is een jaar ouder dan België: het werd in 1829 opgericht door Charles Delvaux in Brussel. Het bedrijf is al sinds 1883 hofleverancier voor ­lederwaren. Het heeft vijftig winkels wereldwijd, waarvan zes in België.