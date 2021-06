Welke transfers doen de Belgische clubs?

Op vrijdag 23 juli gaat de Jupiler Pro League opnieuw van start. De Belgische clubs roeren zich dan ook op de transfermarkt. Wij zetten de opvallendste transfers op een rijtje.

Anderlecht

Paars-wit haalt met Sergio Gomez al een vijfde zomeraanwinst binnen. De 20-jarige Catalaan komt over van Borussia Dortmund en tekent een contract tot medio 2025. Dortmund leende Gomez de afgelopen twee seizoenen uit aan het Spaanse Huesca. Daar speelde de polyvalente speler 68 matchen. In z’n eerste seizoen promoveerde hij naar La Liga, in z’n tweede seizoen degradeerde hij meteen terug naar de tweede klasse. Gomez genoot zijn opleiding in het gerenommeerde La Masia, het opleidingscentrum van FC Barcelona. Hij kan op het middenveld uit de voeten, maar ook op de vleugel of als linkerwingback.

Anderlecht versterkte zich eerder al met doelman Colin Coosemans (KAA Gent), verdedigers Wesley Hoedt (Southampton) en Taylor Harwood-Bellis (Manchester City) en spelmaker Lior Refaelov (Antwerp).

Knowledge Musona vertrekt dan weer naar Al-Tai FC in Saudi-Arabië. De aanvallende middenvelder werd het voorbije anderhalve seizoen al uitgeleend aan KAS Eupen.

Antwerp

Bjorn Engels verlaat de Premier League en gaat opnieuw in eigen land voetballen. Van Aston Villa komt de verdediger naar de Bosuil. The Great Old strikte ook rechtsachter Jelle Bataille (22) van KV Oostende en aanvaller Michael Frey van Waasland-Beveren.

Beerschot

De Kielse Ratten huren linksback Thibault De Smet voor één seizoen van de Franse eersteklasser Stade de Reims. De club bedong ook een aankoopoptie. De 23-jarige verdediger speelde in het verleden al voor KAA Gent en Sint-Truiden. Ook de Griekse centrale verdediger Apostolos Konstantopoulos (18) voetbalt op het Kiel komend seizoen.

Cercle Brugge

Senna Miangue komt voor één seizoen op huurbasis over van het Italiaanse Cagliari. Er is ook een koopoptie. De 24-jarige Antwerpenaar moet centraal achterin de vervanger worden van Strahinja Pavlovic. Cercle Brugge haalde ook al de Noorse centrale verdediger Jesper Daland (21) binnen.

Charleroi

De 21-Algerijn Adem Zorgane versterkt de troepen van Charleroi. De middenvelder komt over van Paradou uit z’n thuisland. Hij tekent een contract voor vier seizoenen. De Algerijn is al de vierde aanwinst voor Charleroi, na Knezevic, Andreou en Keita.

Club Brugge

De landskampioen strikte Henri Maton voor volgend seizoen. Maton is een 17-jarige Belgisch-Franse doelman die overkomt van Paris Saint-Germain. Hij voetbalde eerder voor het Noord-Franse Wasquehal, tegen de Belgische grens. In 2019 maakte hij de overstap naar de academie van PSG om er voor de U17 te spelen. Dit jaar werd hij bij de U19 van de Parijse ploeg gehaald. In Brugge sluit de doelman voorlopig aan bij beloftenploeg Club NXT.

Eupen

Stefan Krämer zal komend seizoen trainer zijn in de Oostkantons. De Duitser (54) volgt Benat San José op en tekende voor twee seizoenen. Krämer was achtereenvolgens trainer bij Arminia Bielefeld, Energie Cottbus, R.W. Erfut, Uerdingen, FC Magdeburg en opnieuw Uerdingen.

KAA Gent

Julien De Sart verlaat KV Kortrijk en tekent bij KAA Gent. De 26-jarige centrale middenvelder komt transfervrij over. Hij tekent voor drie seizoenen.

KRC Genk

Na verdedigers Simen Juklerod (ex-Antwerp) en Mujaid Sadick (ex-Deportivo) haalt Genk met ex-Ajacied Carel Eiting nog een versterking binnen. De 23-jarige Eiting is een linksvoetige middenvelder die Nederlands jeugdinternational was van de U15 tot de U21. Vorig seizoen werd hij verhuurd aan de Engelse tweedeklasser Huddersfield Town. Ook de Tanzaniaanse jonkie Kelvin John (18) komt naar Limburg. John is een aanvaller die een contract tekende voor drie seizoenen.

KV Kortrijk

De Colombiaanse aanvaller Marlos Moreno wordt voor één seizoen gehuurd van Manchester City. Vorig seizoen speelde de 24-jarige Moreno nog in 1B bij Lommel. Daar maakte hij 5 goals en gaf hij 4 assists in 23 optredens. De spits is ook achtvoudig Colombiaans international. Hij scoorde vooralsnog één interlandgoal.

KV Mechelen

Malinwa huurt de defensieve middenvelder Vinicius Souza voor één seizoen van Lommel SK. Souza won in 2019 de Copa Libertadores met Flamengo en werd een jaar later voor 2,5 miljoen euro gekocht door de City Football Group – het netwerk van de eigenaars van Man City – dat hem onderbracht bij Lommel. Het is al de tweede defensieve middenvelder die de rangen komt versterken. Samuel Oum Gouet komt namelijk over van het Oostenrijkse Altach. De 23-jarige Kameroens international tekende een contract tot 2024 met een optie tot 2025.

KV Oostende

De Schotse verdediger en sterkhouder Jack Hendry, onlangs nog actief op het EK, tekende een definitieve overeenkomst tot 2024.

STVV

De 22-jarige Antwerpenaar Aboubakary Koita vervoegt zich bij de Kanaries. Koita viel bij Waasland-Beveren op door z’n sublieme traptechniek. De snelle vleugelspeler begon zijn profcarrière bij Geel, voor hij naar KAA Gent ging. Na een uitleenperiode bij KV Kortrijk in 18-19, verhuisde Koita in 2019 definitief naar Waasland-Beveren.

Union

De Brusselse promovendus zit al aan zes zomeraanwinsten. De laatste in dat rijtje is Lorenzo Paolucci. De 24-jarige verdedigende middenvelder komt over van de Italiaanse tweedeklasser Reggina, dat hem het voorbije seizoen uitleende aan de Italiaanse derdeklasser Monopoli. Paolucci tekende een contract voor drie seizoenen, met een optie op nog een extra seizoen.

Union trok eerder al verdedigers Khetag Kochiev (Alania Vladikavkaz), Bart Nieuwkoop (Feyenoord) en Matthew Sorinola (MK Dons) en middenvelders Marcel Lewis (Chelsea) en Amine Lazare (Charleroi) aan.

Zulte Waregem

Zinho Gano komt voetballen aan de Gaverbeek. De 27-jarige spits komt over van KRC Genk. Hij tekende een contract van drie jaar, plus één jaar optie. Het afgelopen halfjaar speelde de kopbalsterke spits op uitleenbasis voor KV Kortrijk. In twaalf wedstrijden scoorde hij daar zes keer en gaf hij één assist. Zulte Waregem is voor Gano al de zevende club uit de Jupiler Pro League. Voordien was hij actief bij Excel Moeskroen, Waasland-Beveren, KV Oostende, KRC Genk, Antwerp en KV Kortrijk.