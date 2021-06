Tielemans: ‘Moeten voorbereid zijn op fysieke veldslag tegen Italië’

Op de persconferentie van de Rode Duivels in het trainingscentrum van Tubeke keek Youri Tielemans vooruit naar de kwartfinale van de Rode Duivels tegen Italië. ‘We hebben tegen Portugal bewezen dat we met één schot de wedstrijd naar onze hand kunnen zetten. Dat is belangrijk’. Ook Dries Mertens praatte met de pers.

‘Ik heb nog veel in petto op dit EK’, begon Tielemans met een lachje. ‘Ik probeer mijn lichaam tussen de wedstrijden goed te laten recupereren. Mijn eerste matchen waren matig. Het was goed noch slecht. Maar ik blijf rustig en ben zelfkritisch. Tegen Portugal was het al beter. Ik deed verdedigend mijn werk en probeerde in balbezit mijn ding te doen, ook al was dat moeilijk. We hadden de bal langer in de ploeg moeten houden.

In het algemeen vond ik het een goeie prestatie. Op het einde trok ik nog een spurtje om Yannick (Carrasco, red.) bij te staan bij een tegenaanval. Zijn pass was jammer genoeg niet goed genoeg. We hebben er twee minuten over gesproken maar daar bleef het bij. Als je wint, is het makkelijker daar overheen te stappen. Volgende keer zal die pass beter zijn. Maar ik heb er vooral om kunnen lachen.’

‘De wedstrijd van vrijdag wordt zwaar, een fysieke veldslag’, ging Tielemans verder. ‘Daar moeten we op voorbereid zijn. Eén fase kan een wedstrijd helemaal veranderen. Dat kan bijvoorbeeld zo’n schot als dat van Thorgan (Hazard, red.) tegen Portugal zijn. Veel jongens in onze ploeg kunnen dat. We hebben tegen Portugal getoond dat we efficiënt kunnen zijn. We kunnen ook meer creëren, maar het hoeft niet altijd. Dat hebben we geleerd na het WK in Rusland. We zijn realistischer geworden. We hebben geleerd af te zien in een partij en dan in één moment beslissend te zijn. Of we dan de favoriet zijn voor de eindzege? Dat laat ik aan jullie over.’

Italië speelde tot dusver het meest frivole voetbal op dit EK. ‘Maar ze kunnen ook anders spelen’, zei Tielemans. ‘In een knock-outfase is het sowieso anders voetballen. Misschien spelen ze vrijdag meer afwachtend. Het kan, maar ik denk het niet. Je ziet dat ze veel vertrouwen hebben in hun manier van spelen.’

‘Met of zonder Kevin en Eden? Groot verschil’

Het grootste thema in de aanloop naar het duel met Italië is de beschikbaarheid van Kevin De Bruyne en Eden Hazard. De twee sterspelers zijn onzeker. Tielemans had ze er natuurlijk graag bij. ‘Voor mijn taken op het veld maakt het niet uit of Kevin en Eden vrijdag spelen. Maar voor de ploeg maakt het wel een groot verschil. Kevin is erg belangrijk om de bal in de ploeg te houden. We moeten dat zonder hem beter proberen op te vangen, meer oplossingen vinden als de tegenstander ons onder druk zet. Hij maakt ook altijd de juiste keuze. Er zit altijd een idee achter.’

Foto: AFP

Mertens: ‘Mijn EK kan beter’

Ook Dries Mertens schoof aan op de persbabbel. De aanvaller van Napoli loopt vrijdag een hele hoop bekende gezichten tegen het lijf. ‘Italië speelt ongelooflijk voetbal’, erkende hij. ‘Maar ik ben de eerste om te zeggen dat dit EK een kans is die we moeten grijpen.’

‘Het wordt zeker een speciale wedstrijd vrijdag’, stak Mertens van wal. ‘Ik speel al acht jaar in Italië en ken al hun spelers. Ze kunnen echt allemaal voetballen. Dat hebben ze tijdens dit EK ook al laten zien. Ze hebben veel vertrouwen. Ze zijn al veel wedstrijden ongeslagen en hadden tot het vorige duel tegen Oostenrijk al lang geen goal meer geïncasseerd. Ze hebben een goede mix tussen jeugd en ervaring.’

De lofzang voor Italië is terecht. Maar de Duivels hebben zelf natuurlijk ook veel kwaliteiten. Dat wist ook Mertens. ‘We weten dat we altijd kunnen scoren. Eén poging kan genoeg zijn. En als je dan geen goal tegen krijgt, kan je doorgaan. We zijn als ploeg iets aan het neerzetten. Als je de Nations League niet meetelt, zijn er normaal gezien maar om de twee jaar kansen om een prijs te pakken. We moeten deze kans grijpen. Maar ik geloof ook in de toekomst. Dit is niet de laatste kans voor de Duivels om een prijs te pakken.’

Persoonlijk was het nog geen geweldig EK voor Mertens. Hij verloor na het tweede groepsduel tegen Denemarken (1-2-zege) zijn basisplaats. ‘Het kan inderdaad beter’, zei hij woensdag. ‘Maar voetbal is een ploegsport en we zitten nog steeds in het toernooi. Hopelijk kan ik persoonlijk mijn waarde ook nog eens tonen.’

Als Kevin De Bruyne en Eden Hazard fit raken voor de match van vrijdag lijkt de kans op een basisplaats voor Mertens klein. ‘Maar dat is niet erg. Ik ben hier met de ploeg’, herhaalde hij nog eens. ‘Ik geniet van elk moment, of ik nu speel of niet.’