Een prototype van een vliegende auto heeft maandag een testvlucht van 35 minuten gemaakt tussen twee luchthavens in Slovakije. De ‘AirCar’ is uitgerust met een BMW-motor van 160 pk, heeft al een topsnelheid van 190 kilometer per uur behaald en heeft op 2.500 meter hoogte gevlogen. Volg de testvlucht van het indrukwekkende toestel in bovenstaande video mee.