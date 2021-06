‘Zware overstromingen’ in Pairi Daiza, dieren in veiligheid gebracht: ‘Kom donderdag niet naar het park’

Pairi Daiza heeft de voorbije uren te kampen gehad met zware regenval. Daardoor werd het dierenpark getroffen door zware overstromingen.

Op meerdere plaatsen in het land regende het dinsdag en de voorbije uren stevig. Ook in de regio rond Pairi Daiza was dat het geval. Meerdere delen van het park liepen onder water.

Het park spreekt in een bericht op Facebook van ‘zware overstromingen’ en zegt dat de dieren in veiligheid zijn gebracht.

‘Onze teams zijn hard aan het werk om zo snel mogelijk de sporen uit te wissen van deze hevige regenval die de Dender - die het park doorkruist - buiten haar oevers deed treden’, klinkt het. ‘Gelukkig zal het weer vanaf vanavond naar verwachting gunstiger zijn. Door deze uitzonderlijke omstandigheden zullen er op 1 juli weinig dieren te zien zijn. Om de kwaliteit van jullie bezoek te verzekeren, raden wij aan morgen niet naar Pairi Daiza te komen, maar jullie bezoek uit te stellen tot een latere datum. Bedankt voor jullie begrip en we kijken er naar uit om jullie spoedig te mogen verwelkomen.’

Onweersbuien en zware regenval hebben al op meerdere plaatsen in het land overlast veroorzaakt. Vooral Vlaams-Brabant en Limburg werden zwaar getroffen. Onder meer in Herne, Sint-Genesius-Rode en Sint-Truiden werd het gemeentelijk rampenplan afgekondigd, maar ook op meerdere andere plaatsen waren er problemen door de zware regenval.