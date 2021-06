Tweede prikken AstraZeneca kunnen vervroegd na grote levering

AstraZeneca heeft woord gehouden met de levering van bijna 700.000 dosissen. Dat wil zeggen dat het mogelijk wordt om de tweede prik te vervroegen.

België heeft van AstraZeneca de beloofde vaccins gekregen, 696.000 in totaal. Die levering was belangrijk om de tweede prik te kunnen vervroegen. Wie AstraZeneca kreeg voor half mei, moest drie maanden wachten op een tweede prik.

De wachttijd tussen twee prikken kan nu ingekort worden tot acht weken. Dat kan zowel voor wie in juli als voor wie in augustus aan de beurt is. Het is evenwel geen verplichting.

Hoe?

Wie zijn tweede prik wil vervroegen, moet de bevestigingsmail voor de vaccinatie opsnorren en het voorgestelde vaccinatiemoment voor de tweede prik weigeren.

Zodra je vaccinatiecentrum vrije momenten beschikbaar stelt, kan je een nieuwe afspraken boeken, stelt de taskforce Vaccinatie. In principe kan dat vanaf morgen, maar voor sommige vaccinatiecentra zal dat pas volgende week kunnen. ‘Mensen hoeven dus zeker niet zenuwachtig te worden als het niet meteen lukt’, zegt Gudrun Briat, woordvoerster van de taskforce Vaccinatie. ‘Geef je centrum even de tijd om zich te organiseren. Probeer het dan enkele dagen later opnieuw.’

Het is ook mogelijk om het vaccinatiecentrum te bellen, al hoopt de taskforce dat een stormloop uitblijft.

Op de website www.laatjevaccineren.be staat een stappenplan voor mensen die hun tweede dosis AstraZeneca willen vervroegen.

Inwoners van Brussel kregen al een sms als ze in aanmerking komen. Zij kunnen hun afspraak verplaatsen door te bellen naar het callcenter (02 214 19 19).

800.000 mensen

Vandaag wachten er nog circa 800.000 mensen op een tweede prik met AstraZeneca. De helft van hen staat ingepland voor juli, de andere helft voor augustus. Het gaat vooral om 65-plussers en risicopatiënten, die voorrang hadden gekregen in de campagne.

Verschillende landen, waaronder Frankrijk, Duitsland en Spanje, bieden na een eerste prik met AstraZeneca een tweede prik met een mRNA-vaccin (Pfizer of Moderna) aan. Uit verschillende onderzoeken blijkt die combinatie een hogere immuunrespons op te wekken dan twee prikken AstraZeneca. Die zogenaamde heterologe vaccinatie is in België nog niet mogelijk.