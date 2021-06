‘Harde les’ wordt zevenjarige judoka fataal

Na 70 dagen in coma is een zevenjarige Taiwanees jongetje overleden aan de verwondingen die hij had opgelopen tijdens een judoles. De coach, die een andere minderjarige opdroeg de jongen op de mat te blijven werpen en het nadien van hem overnam, is aangeklaagd.

Na de noodlottige judoles werd de comateuze jongen kunstmatig in leven gehouden in het ziekenhuis van Fengyuan in Taiwan. Gisteren meldde het ziekenhuis dat zijn bloeddruk en hartslag wegzakten. In samenspraak met de familie werd besloten hem niet langer kunstmatig in leven te houden.

Daarmee komt een einde aan de lijdensweg van de jongen, die begon op de training van 21 april. Dat de coach zover kon gaan, nota bene terwijl de nonkel van de jongen toekeek, wijten experts aan een traditioneel groot ontzag voor leerkrachten in Taiwan. In eerste instantie werd de coach zelfs niet vervolgd. De krant Taipei Times meldt nu dat hij wel terecht zal staan.

Op sociale media uitten veel landgenoten hun medeleven. Sommigen riepen ook op tot een strengere aanpak van de coach, en een schadevergoeding voor de ouders van de jongen.

Tijdens de training liet de coach een ouder kind de jongen telkens weer op de grond werpen, al protesteerde en jammerde de jongen. Toen hij niet meer overeind kon krabbelen, raapte de coach hem op en gooide hem hardhandig weer op de mat. Dat herhaalde hij een aantal keer, zelfs toen de jongen braakte stopte de coach niet. Op het filmpje dat de nonkel maakte - om de ouders van de jongen ervan te overtuigen dat judo niets voor de jongen was - is te zien dat hij minstens 27 keer tegen de grond gegooid wordt.