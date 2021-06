Tijdens een persconferentie over twee teruggevonden schilderijen van Picasso en Mondriaan in Griekenland, is het dinsdag even misgelopen. De peperdure Picasso donderde van een muurtje waarop de werken tentoongesteld werden. Bekijk het ongemakkelijke moment in bovenstaande video.

Negen jaar waren de werken van de wereldberoemde kunstenaars Piet Mondriaan en Pablo Picasso spoorloos nadat ze uit een museum waren gestolen. De Griekse politie kon maandag een 49-jarige man uit Ketarea arresteren en de werken recupereren. De dader heeft de diefstal bekend. Hij leidde de politie naar een bos niet ver buiten Athene, waar hij de schilderijen in plastieken zakken had verstopt.

Waarom hij nu, negen jaar later, bekend heeft, is nog niet duidelijk. De diefstal veroorzaakte grote ophef in 2012, toen ze gestolen werden. Slechts 7 minuten was er destijds nodig om ‘Molen’ van Mondriaan (1905) en ‘Woman’s Head’ van Picasso (1939) te stelen uit de Nationale Kunstgalerie in Athene, het grootste museum in de Griekse hoofdstad. Verschillende beveiligingscamera’s waren kapot, het beveiligingspersoneel onderbemand.

16,5 miljoen euro

Picasso zelf had het werk geschonken aan de Grieken, om hun verzet tegen de nazi’s tijdens WO II te huldigen. Op de achterkant stond een inscriptie van Picasso aan het Griekse volk. Het maakte het werk ook moeilijk te verkopen op de zwarte markt, en ook extra waardevol voor de Grieken, aldus minister van Cultuur Lina Mendoni. Het werd op 16,5 miljoen euro geschat.

Tijdens de inbraak werd ook een schets van de Italiaanse kunstenaar Guglielmo Caccia gestolen. Dat werk is niet teruggevonden. Volgens de gearresteerde man werd het vernietigd. Of de man handlangers had, is momenteel niet geweten.