Zowel Minnen als Van Uytvanck geraken niet verder dan eerste ronde op Wimbledon

Greet Minnen (WTA 118) is woensdag bij haar debuut op de hoofdtabel van Wimbledon uitgeschakeld. Ook Alison Van Uytvanck (WTA 57) strandt in de eerste ronde.

Greet Minnen (WTA 118) is woensdag uitgeschakeld in de eerste ronde van Wimbledon. De qualifier ging in twee sets met 6-2 en 7-6 (7/5) onderuit tegen de Australische Ajla Tomljanovic (WTA 75).

In de eerste set ging Minnen bij 1-1 door de opslag van haar opponente. Tomljanovic reageerde echter met drie breaks: 6-2. Minnen moest bij 3-2 in de tweede set haar opslagspel inleveren, maar ze knokte zich terug in de match en forceerde een tiebreak. Daarin was Tomljanovic met 7/5 te sterk.

Minnen stond voor het eerst op de hoofdtabel van Wimbledon. Haar duel met Tomljanovic had eigenlijk dinsdag moeten plaatsvinden, maar door de regen werd de match verzet naar woensdag.

In de tweede ronde speelt Tomljanovic tegen Alizé Cornet (WTA 58). De Française verraste het Canadese vijfde reekshoofd Bianca Andreescu (WTA 7) met duidelijke 6-2 en 6-1-cijfers. Andreescu won in 2019 de US Open.

Van Uytvanck kan niet stunten

Minnens verloofde Alison Van Uytvanck (WTA 57) kon niet voor een stunt zorgen in de openingsronde. Ze verloor met 6-3, 2-6 en 6-3 van het Oekraïense derde reekshoofd Elina Svitolina (WTA 5).

Van Uytvanck onderging dit voorjaar een knieoperatie maar bewees onlangs in Nottingham, waar ze een ITF 100.000-toernooi won, de goede vorm beet te hebben. In de eerste set ging ze dan ook meteen door de opslag van Svitolina, twee jaar geleden halvefinaliste op het Londense gras. Maar de Oekraïense liet zich niet kennen en won de eerste set met 6-3. In de tweede set lukte Van Uytvanck twee breaks: 2-6. In een derde set met maar liefst zes breaks trok Svitolina met 6-3 de overwinning over de streep.

De beste prestatie van Van Uytvanck op Wimbledon dateert van 2018, toen schopte ze het tot in de vierde ronde.

In de volgende ronde neemt Svitolina het op tegen de Poolse Magda Linette (WTA 44), die in de eerste ronde met 2-6, 6-3 en 6-1 te sterk was voor de Amerikaanse Amanda Anisimova (WTA 81).

Dinsdag begon Elise Mertens (WTA 16) goed aan het derde grandslamtoernooi van het seizoen. De Belgische nummer 1 versloeg in de eerste ronde de Britse Harriet Dart (WTA 142), die een wildcard kreeg, in twee sets: 6-1 en 6-3. In de tweede ronde neemt Mertens het later op de dag op tegen de Chinese Lin Zhu (WTA 99).

Verwante artikels 30/06/2021 Elise Mertens vlot naar tweede ronde Wimbledon