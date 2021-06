Franse media: ‘Vrouw die massale valpartij veroorzaakte in Tour is ondervraagd en aangehouden’

De vrouw die afgelopen zaterdag een zware valpartij veroorzaakte in de eerste rit van de Ronde van Frankrijk, is gevonden. De politie van Landerneau heeft haar intussen ondervraagd en in voorhechtenis genomen. Dat melden Franse media en is bevestigd aan persagentschap AFP.

De valpartij speelde zich afgelopen zaterdag af op veertig kilometer van de finish van de eerste etappe in Landerneau. Een onvoorzichtige toeschouwster stond met haar rug naar het peloton half op de weg met een bord ‘Allez Opi-Omi’. Tony Martin (Jumbo-Visma) kon haar niet meer ontwijken en sleurde in zijn val half het peloton mee, met de Duitser Jasha Sütterlin als belangrijkste slachtoffer.

?? La spectatrice à la pancarte, à l’origine de la chute monstre du #TourDeFrance, interpellée et placée en garde à vue https://t.co/sKzpzFzbID #TDF2021 — Le Parisien (@le_Parisien) June 30, 2021

Tourorganisator ASO besloot klacht in te dienen tegen de vrouw waardoor de Franse politie actief op zoek ging. Die zoektocht heeft dus nu ook resultaat opgeleverd. De vrouw werd opgespoord en is intussen ondervraagd door de politie van Landerneau die prompt besloot de vrouw in voorhechtenis te nemen.

Over haar identiteit zijn nog geen verdere gegevens gekend.