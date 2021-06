Tot elf jaar cel voor Brusselse stadsbende die Frans meisje ‘kocht’ en in de prostitutie dwong

De rechter in Brussel heeft twaalf leden van de beruchte Brusselse stadsbende Fioul Gang uit Sint-Gillis veroordeeld tot gevangenisstraffen tussen 3 en 11 jaar.

De bende werd op 5 januari 2020 ingerekend na een grootscheepse politieactie waarbij onder meer een Frans meisje van 16 jaar oud uit een huis in Messidorlaan in Ukkel werd bevrijd. De bende had het meisje ‘gekocht’ voor 2.000 euro van haar Franse vriend. Het meisje werd gedwongen zich te prostitueren. Aan het huis zouden mannen in de rij gestaan hebben om seks te hebben met het meisje. Er is sprake van 160 klanten in één maand tijd. Ook andere minderjarige meisjes die de bende onder haar ‘hoede’ had, werden gedwongen zich te prostitueren.

Hoofdverdachte Younnes Z. (25) kreeg met elf jaar de hoogste straf. Hij regelde als bendeleider de seksafspraken voor het meisje via een profiel op website Quartier Rouge. Hij deed dat samen met zijn vriendin. Zij kocht ook lingerie voor het slachtoffer. Younnes Z. pleegde de feiten terwijl hij onder elektronisch toezicht stond voor andere feiten, onder meer het dealen van drugs.

Ook de vriendin van Younnes kreeg een zware straf van 7,5 jaar net als Maxime D., de luitenant van de bende die acht jaar kreeg. De andere leden kregen straffen van 6, 5 en 3 jaar, deels met uitstel. De rechter nam in rekening dat de slachtoffers minderjarig waren en de bendeleden geen enkel respect aan de dag legden voor de fysieke integriteit van de slachtoffers. De slachtoffers moesten ook veel geweld ondergaan. Bovendien waren verschillende leden van de bende al veroordeeld voor andere feiten. Samen zijn ze goed voor meer dan tweehonderd pv’s, onder meer voor drugshandel en inbraken.

De rechter vorderde de onmiddellijke aanhouding van zes veroordeelden. Verschillende onder hen waren niet aanwezig op de zitting en de rechter vreest dat ze zullen onderduiken of vluchten om aan hun straf te ontkomen.

Het Franse meisje van 16 kreeg een schadevergoeding van 15.000 euro. Ook Child Focus, dat zich burgerlijke partij stelde, kreeg een schadevergoeding toegewezen.