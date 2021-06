Laatste beperkingen in strijd tegen coronavirus opgeheven in Frankrijk, ondanks oprukkende deltavariant

In Frankrijk zijn woensdag de laatste beperkingen in de strijd tegen het coronavirus opgeheven. In bioscopen, restaurants en winkels zijn er geen drempels meer op het aantal bezoekers. Al zorgt ook bij onze zuiderburen de zich steeds sneller verspreidende deltavariant van het coronavirus voor ongerustheid.

Concerten met een rechtstaand publiek zijn opnieuw mogelijk, maar met een maximumcapaciteit van 75 procent als ze binnen plaatsvinden. Voor alle evenementen met meer dan duizend deelnemers zal trouwens het digitale coronacertificaat moeten voorgelegd worden, dat aantoont dat iemand volledig gevaccineerd is of een negatieve PCR-test heeft afgelegd.

De versoepelingstrein in Frankrijk trok zich op 19 mei op gang, toen onder meer de terrassen van bars en restaurants opnieuw open gingen. Op 9 juni gingen bars en restaurants ook binnen weer open, en op 20 juni ging de avondklok op de schop. De coronacijfers gingen dan ook de goede kant uit, al stagneert het dagelijkse aantal besmettingen sinds enkele dagen rond de 1.800.

Deltavariant

Ook bij onze zuiderburen is de deltavariant, vroeger bekend als de Indiase variant van het coronavirus, aan een opmars bezig. De veel besmettelijkere variant is al goed voor 20 procent van de nieuwe diagnoses, een verdubbeling ten opzichte van vorige week. In het zuidwestelijke departement Landes, waar de deltavariant in Frankrijk voor het eerst opdook, worden de laatste coronabeperkingen trouwens nog tot en met 6 juli aangehouden.

De Franse regering zet volop in op de vaccinatiecampagne, ook al lijkt het ritme daarvan enigszins te vertragen.