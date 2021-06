Op 1 juli bestaat de Communistische Partij van China honderd jaar. Maandag hebben tienduizenden Chinezen die verjaardag samen met president Xi Jinping in Peking gevierd met een patriottistisch massaspektakel. Zangers, dansers en acteurs eerden het verleden van China en zongen gezamenlijk ‘Zonder Communistische Partij, geen nieuw China’. Het coronavirus leek er even ver weg. Kijk mee in bovenstaande video.