Belgische supporters wachten nog steeds op vrije verkoop van tickets voor kwartfinale

Sinds dinsdag 12 uur zitten fans overal te lande te wachten op de vrije verkoop van de laatst overgebleven tickets voor België-Italië. Alleen is die verkoop bijna 24 uur later nog steeds niet begonnen.

De Belgische fans vrezen dat ons land zich heeft laten rollen door de Italianen en dat de neutrale vakken vrijdagavond in München blauw zullen kleuren. De bond heeft uitleg gevraagd bij de Uefa en hoopt nog steeds dat de vrije verkoop kan plaatsvinden.

Bij supportersclub De Scheve Toren uit Schelle zien ze het somber in. Slechts tien van hun leden konden een ticket bemachtigen voor een van de Belgische vakken in de Allianz Arena. De club zou graag een bus inleggen naar München en hoopte dat nog meer supporters een kaart konden kopen voor een van de neutrale vakken. De vrije verkoop daarvan zou dinsdag om 12 uur beginnen. Maar vierentwintig uur later is de verkoop nog steeds niet begonnen.

Website blijven verversen

‘We hebben een hele dag de website van de Uefa ververst, maar er gebeurde niks’, zegt Tom Ploegaerts van SC De Scheve Toren. ‘Bij de andere supportersclubs hoor ik een gelijkaardig verhaal. Naar Kopenhagen konden we nog een dubbeldekker vol fans inleggen, nu hebben slechts tien van onze leden een ticket kunnen bemachtigen. De tijd dringt, maar wij krijgen geen antwoord van de Uefa.’

Ook bij 1895, de officiële supporterskoepel van de nationale ploeg, tasten ze in het duister. ‘Elk land staat in contact met een ticketverantwoordelijke bij de Uefa, maar we kregen nog geen antwoord’, zegt Tijs Cools van 1895. ‘We weten niet waarom de vrije verkoop nog niet is opgestart maar we doen er alles aan om de Uefa te vragen er alsnog werk van te maken.’

Waarom konden Italianen wel bestellen bij de Uefa?

De Belgische supporters vrezen dat de vrije verkoop er niet meer komt omdat de Italianen met de kaarten aan de haal zijn gegaan. ‘Dat is op dit moment puur speculatie’, zegt Tijs Cools. ‘De Italianen hebben een ander verkoopsysteem dan wij. De Italiaanse bond heeft geen supporterswerking en verkoopt zijn kaarten via de kanalen van de Uefa. Italië vraagt alleen dat de koper de Italiaanse nationaliteit heeft of in Italië woont. Op die manier kunnen ze 1.400 tickets verkopen voor de Italiaanse vakken. Dat zijn er niet meer of minder dan het aantal tickets dat wij verkopen via de Belgische vakken.’

België verdeelt de tickets voor de Belgische vakken via de supportersfederatie 1895. ‘Op die manier hebben we er 1.400 verkocht’, zegt Cools. ‘900 tickets aan mensen die al voor het toernooi een kaart hadden gereserveerd voor een mogelijke kwartfinale in München. En nog eens 500 tickets aan de mensen die op onze officiële wachtlijst staan. Dat zijn mensen die geregeld wedstrijden van de Rode Duivels bezoeken en het meeste punten hebben verzameld.’

Waar is het dan fout gelopen?

Mogelijk is de Uefa verrast door de plots toegenomen vraag vanuit België. ‘In alle vorige wedstrijden waren de Belgische vakken niet uitverkocht’, zegt Cools. ‘Er waren steeds tickets over in plaats van te kort. Mogelijk was de Uefa daarom niet goed voorbereid om de vrije verkoop te organiseren en Belgische en Italiaanse fans uit elkaar te houden. We hopen dat de ticketverkoop alsnog kan plaatsvinden. Ik probeer onze contactpersoon bij de Uefa te bereiken, voorlopig zonder resultaat.’