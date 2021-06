Pakt Van Aert de gele trui in de tijdrit? ‘Ik ga in de eerste plaats voor dagzege’

Wout van Aert begint vandaag in de best mogelijke omstandigheden aan de tijdrit. Hij is een van de weinige Tourrenners die rondrijdt zonder gaasverband op de gewrichten. Bovendien kon hij zich de voorbije dagen wat sparen.

Maandag en dinsdag sprintte hij niet mee. Volgens zijn trainer Marc Lamberts is de inspanning van vier à vijf minuten in de aanloop naar en tijdens de sprint immers niet te onderschatten. ‘Al wat je kan sparen, is winst’, weet Van Aert. ‘Maar zeker ook mentaal is een finale rijden met of zonder sprint een groot verschil.’

Mentaal kon Van Aert zich sparen, fysiek minder. Maandag moest hij een volgens ooggetuigen indrukwekkende krachtinspanning leveren om geen tijdsverlies te lijden. ‘Ik werd gehinderd door de val op vier kilometer van de streep. Omdat de ploeg wou dat ik geen tijd verloor, heb ik de slotkilometer zo rap gereden als ik kon. Dat was niet gepland.’

Het geel blijft mogelijk. Van Aert volgt in de stand op 31 seconden van Van der Poel en 23 seconden van Alaphilippe. Kelderman en Pogacar zijn ook goede tijdrijders, maar staan bijna in dezelfde tijd als Van Aert. ‘De tijd die ik moet goedmaken, is niet weinig. In eerste instantie ga ik gewoon voor dagwinst.’ Ook dat zou al straf zijn. Door de blindedarmontsteking kon hij pas op 25 mei een eerste keer trainen op de tijdritfiets.

27 kilometer

Om 12u15 begint de Noor Amund Grondahl Jansen aan de eerste van twee individuele tijdritten in deze Ronde van Frankrijk. De start ligt in het departement Mayenne, de aankomst 27 kilometer verder in Laval. Geletruidrager Mathieu Van der Poel start als laatste om 16u50. Bekijk hier de starttijden van de Belgen en de favorieten.

