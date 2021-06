Enkele Rode Duivels kregen van Roberto Martinez toestemming om discreet familie te zien

Vier weken nadat de Rode Duivels een toernooibubbel hebben gevormd, slaat de heimwee toe. Enkele spelers vroegen en kregen de toelating om hun familie te zien. De ontmoeting gebeurde volgens de strikte coronaregels, maar wel in het geheim omdat de Uefa de nationale selecties vraagt de bubbels te respecteren. Elk contact met iemand van buiten de bubbel is volgens de Uefa ‘op volledig eigen verantwoordelijkheid van de delegatie’. Bondscoach Martinez stak zijn nek uit voor zijn spelers.

Het was de Franse sportkrant L’Equipe die het nieuws van de familie-ontmoeting maandagochtend uitbracht. Ze kwamen het te weten via spelers van de Franse nationale ploeg, waar het probleem van heimwee echt een thema was. Verveeld door de eigen bubbel lichtten de Franse spelers de pers in over hoe de Belgen dat oplosten. Intussen werd het verhaal door verschillende bronnen bevestigd.

De ontmoeting vond plaats in volstrekte discretie om geen ophef te veroorzaken. Spelers verlieten elk apart het oefencentrum om even wat familie te zien. Dit ‘zien’ is letterlijk te nemen, want het gebeurde onder de strikte coronamaatregelen. Iedereen met mondmasker en op twee meter afstand. De spelers zijn er zich ook van bewust dat rechtstreeks contact gevaar inhoudt, vandaar dat contact zo veel mogelijk werd vermeden.

Vorige week had bondscoach Roberto Martinez nog gezegd dat België graag een ‘familiedag’ wilde organiseren. ‘Dat deden we op het WK en dat was een succes. De spelers kregen er een boost van’, zei Martinez. Maar de bondscoach voegde eraan toe dat zo’n dag voorlopig niet mogelijk was. ‘De Uefa verbiedt het en die regels moeten we respecteren. Hopelijk volgen er nog versoepelingen voor het einde van het toernooi. Er zullen immers steeds minder ploegen zijn. We kunnen niet anders dan afwachten.’ Het werd geen familiedag, maar een kort bezoek om de gezinsleden te zien.

Engeland

Geïnspireerd door de problemen die het gebrek aan het contact met de familieleden bij de Fransen veroorzaakten, stond Martinez het toe. Zeker omdat de nood kennelijk zo hoog was. De spelers apprecieerden het gebaar van de bondscoach enorm.

Ook andere landen worstelen met de nood van spelers om hun geliefden te zien. Onder anderen de Engelse bondscoach Gareth Southgate zou zijn spelers graag wat vrijaf geven. ‘We hopen dat we tijdens het toernooi de toestemming krijgen de spelers een beetje tijd thuis te laten doorbrengen’, zei Southgate vorige week. ‘Sommige spelers hebben er meer nood aan dan anderen. De coronasituatie wordt voortdurend opgevolgd en we zouden het heel graag willen als het kan.’