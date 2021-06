The Weeknd wordt nachtclubeigenaar en sekteleider voor HBO

Filmblad Variety meldt dat popartiest The Weeknd werkt aan een televisiereeks voor betaalzender HBO. De zanger zal er ook een rol in vertolken. De reeks wordt geproduceerd door onder anderen Sam Levinson, die voor HBO de hitreeks Euphoria maakt.

Zanger The Weeknd zoekt nieuwe oorden op. Volgens filmblad Variety werkt hij aan The idol. Dat is de voorlopige titel van een nieuwe reeks waar hij aan schrijft en in zal meespelen. De televisiereeks volgt een popzangeres die in de ban raakt van een nachtclubeigenaar in Los Angeles die tegelijk een sekte runt. Abel Tesfaye, de man achter The Weeknd, zal de rol van sekteleider vertolken.

De ‘Blinding lights’-zanger is niet de enige bijzondere naam die betrokken is bij het project. Tesfaye maakt de reeks samen met Sam Levinson en Reza Fahim. Die eerste bezorgde HBO al een hit met de donkere tienerreeks Euphoria. Tijdens de lockdown maakte hij samen met Zendaya ook de Netflix-film Malcolm & Marie. Fahim is dan weer een bekende figuur in het nachtleven van LA. In 2016 opende hij de bar Girl at the White Horse, dat al snel bekendheid verwierf als ‘celebrity-bar’. Onder het cliënteel bevonden zich Lana Del Rey, Kirsten Stewart en James Franco. Inspiratie voor de donkere randjes van het glamoureuze hollywoodbestaan hoeft het drietal dus niet ver te zoeken.

Wanneer de reeks op het scherm zal verschijnen en wie er nog in mee zal spelen, is voorlopig niet bekend.

Met After hours scoorde The Weeknd vorig jaar nog zijn grootste albumhit uit zijn carrière. De singles ‘Blinding lights’ en ‘Save your tears’ bereikten ook in ons land de top van de Ultratop.