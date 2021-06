De Gents-Brusselse band Uma Chine, finalist van Humo’s Rock Rally 2020, staat dit weekend op het podium van Dansand!, het Festival voor Dans en Beweging, in Oostende. Frontvrouw Nele De Gussem over haar stijlgeheimen.

Wat is recent je beste aankoop geweest?

‘Een roze hemdje van Serge Nancel, tweedehands gevonden bij Think Twice in Gent. Het valt ontzettend goed, in plooitjes, en ik kan het zowel op het podium als in ...