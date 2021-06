Drie jongeren redden bewoners uit brandende rijwoning in Elsene

Drie jongeren hebben afgelopen weekend in Elsene het leven gered van zes bewoners, onder wie een jong kindje. Toen er brand uitbrak aan een rijwoning, braken ze de deur open om de bewoners te wekken. Vervolgens gingen ze de vlammen met brandblussers van voorbijrijdende automobilisten te lijf.

De Renbaanlaan in de Brusselse deelgemeente Elsene werd in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door een brand aan een rijwoning. Tegen de gevel lag een matras die in lichterlaaie stond. Al snel sloegen de vlammen over naar de luiken op de benedenverdieping en naar de gevel zelf.

Drie jongeren die in de buurt waren en de rookpluim opmerkten, snelden meteen ter plaatse. Younes (30), zijn 24-jarige naamgenoot en de 25-jarige Imad twijfelden geen seconde en beukten de deur in. Ze klopten overal aan om de slapende bewoners te waarschuwen voor de brand en hielpen hen naar buiten.

Aangestoken

Eens iedereen in veiligheid gebracht werd, hielden de drie verschillende automobilisten tegen om aan brandblussers te geraken en het vuur zo gedeeltelijk onder controle te krijgen. Niet veel later nam de brandweer over. Uit de eerste vaststellingen blijkt uiteindelijk dat het vuur zou zijn aangestoken.

‘Maar dankzij de lovenswaardige heldenmoed van deze personen is de schade louter materieel’, klinkt het bij het Brusselse parket. ‘Hun moed, in combinatie met hun reactievermogen en koelbloedigheid, hebben waarschijnlijk het leven gered van zes mensen waaronder een jong kindje. Bravo!’

Door de brand is de benedenverdieping van het gebouw momenteel onbewoonbaar. Ook een wagen die voor het gebouw geparkeerd stond, raakte beschadigd. Er is een onderzoek lopende naar de brandstichting.