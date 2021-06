Twaalfde lichaam gevonden in puin van gebouw in Miami

Reddingswerkers hebben een twaalfde lichaam aangetroffen onder het puin van een gebouw in de Amerikaanse staat Florida, dat vorige week gedeeltelijk instortte.

Er zijn nog altijd 149 mensen vermist na de instorting van het gebouw in Miami in Florida. Gisteren werd het twaalfde lichaam gevonden. Dat meldt burgemeester van Miami-Dade County Levina Cana dinsdag.

Het gebouw van 12 verdiepingen met ongeveer 130 appartementen stortte in de nacht van donderdag op vrijdag gedeeltelijk in. Met onder meer honden en infraroodscans wordt gespeurd naar tekens van leven, maar na zes dagen zoeken wordt die kans steeds kleiner. Zeker 55 van de 130 appartementen in het gebouw zijn ingestort.