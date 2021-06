49,5 graden gemeten in Canada: piek in overlijdens

In Canada blijven de records sneuvelen. In Lytton werd maar liefst 49,5 graden gemeten. 69 mensen zijn plots gestorven. ‘Het is absoluut noodzakelijk dat we voor elkaar zorgen in deze extreme hitte’, zegt de politie.

Canada heeft voor de derde dag op rij het warmterecord verbroken. Dinsdag was het in Lytton, een dorp ten noordoosten van Vancouver in British Columbia, 49,5 graden, meldt de overheidsdienst Environment and Climate Change Canada. Het westen van Canada en de Verenigde Staten kreunt al dagen onder een hittegolf. Zondag werd het Canadese temperatuurrecord van 1937 gebroken, toen het 45 graden werd. Ondertussen klommen de temperaturen dus op tot 49,5 graden.

In Vancouver zijn de afgelopen dagen minstens 69 mensen plots gestorven, waarschijnlijk mede door de hittegolf. ‘Gisteren hebben onze agenten 15 oproepen gekregen voor plotse overlijdens. Vandaag hebben we al gereageerd op nog eens 19 oproepen’, aldus de Royal Canadian Mounted Police van Burnaby, een voorstad van Vancouver. In de meeste gevallen ging het om oudere mensen. En ook in de stad Surrey werden heel wat plotse overlijdens gemeld. De politie vraagt dan ook om extra aandacht te hebben voor kwetsbare mensen.

‘Het is absoluut noodzakelijk dat we voor elkaar zorgen in deze extreme hitte’, zei politiewoordvoerder Mike Kalanj. In Vancouver, in het westen van Canada, zijn verschillende centra met airconditioning ter beschikking gesteld waar de mensen kunnen schuilen voor de hitte. Verschillende scholen en universiteiten in het westen van het land bleven gesloten.

Ook over de Amerikaanse grens in Oregon worden centra met airconditioning georganiseerd. Foto: AFP

Ook in de VS is het erg heet, al koelt het stilaan wel wat af. Zo was het maandag in Portland, Oregon, nog meer dan 46 graden, dinsdag werd het nog ‘slechts’ 32 graden. Voor de rest van de week worden gelijkaardige temperaturen verwacht, die nog steeds warmer zijn dan normaal maar minder extreem.