Franse lesbische en single vrouwen mogen ivf gebruiken

De Franse ­Assemblée keurde gisteravond een wet goed die medisch begeleide voortplanting zonder medische reden mogelijk maakt. Daardoor kunnen nu ook lesbische koppels en alleenstaande vrouwen zwanger worden via ivf. Tot nu trokken zij daarvoor naar landen als België of Spanje of gingen ze zelf aan de slag met – in het buitenland besteld – donorzaad.