Mbappé is de dribbelkoning, Witsel passt heel erg secuur: een duik in de EK-statistieken

Met Oekraïne kennen we de laatste kwartfinalist van dit EK. Twee voetballoze dagen doemen op, tijd voor een kleine terugblik op het toernooi tot dusver in enkele cijfers van de Uefa.

5

doelpunten maakte Cristiano Ronaldo al. Meer zullen het er niet worden – dank u, Thomas Vermaelen – maar daarmee is hij wel nog altijd topschutter. De Zweed Emil Forsberg, de Tsjech Patrick Schick en de Fransman Karim Benzema volgen op één doelpunt, maar alleen Schick zit nog in het toernooi. De Rode Duivels hopen natuurlijk dat Romelu Lukaku tegen Portugal zijn laatste offday heeft gekend en alsnog naar de kop van dit nevenklassement doorstoot. Hij zit momenteel op drie stuks. Behalve Schick lijken Seferovic (Zwitserland) en Sterling (Engeland) de grootste concurrenten van de beer van Inter Milaan.

Topschutter aller tijden op een EK is overigens ene Michel Platini, de Franse gewezen Uefa-voorzitter. Hij jaste er in 1984 negen in, waarvan drie tegen België.

4

assists heeft de Zwitser Steven Zuber al op zijn conto, hij schakelde zo mee de Fransen uit. Tegen de Spanjaarden, tot hiertoe toch geen voorbeeld van defensieve stabiliteit, kan hij zijn statistieken nog wat opvijzelen. Bij de Rode Duivels hebben Thomas Meunier en wie anders dan Kevin De Bruyne elk twee assists.

44

van de 51 matchen op dit EK zijn al gespeeld. Daarin vielen tot hiertoe 123 doelpunten, dat is er eentje om de 32 minuten. Tussen minuut 46 en 60 gaat u overigens best niet naar het toilet, dan vielen tot hiertoe relatief gezien de meeste goals. Er werd overigens al zes keer gescoord in de verlengingen – hoezo, overbodige aanloop naar de penalty’s?

99

procent van de passes van de Engelsman Reece James kwamen aan – al speelde hij tot hiertoe maar één wedstrijd. Hij voert daarmee het lijstje aan, samen met de Oekraïner Serhiy Kryvtsov. Daar net achter Axel Witsel (97,7 procent) en Dedryck Boyata (97,5).

Voor wie die Deense goal nog niet verteerd heeft: Jason Denayer prijkt op plaats 15, met 94,5 procent. Even relativeren wel: in de top van deze ranking prijken vooral defensieve spelers, zij worden geacht minder risicovolle passes te geven.

11

overtredingen maakte de Oostenrijkse middenvelder Konrad Laimer, daarmee is hij tot nog toe de speler die het vaakst werd teruggefloten door de scheidsrechter. De grootste zondaar bij de Rode Duivels op dat vlak is zowaar Thorgan Hazard, met acht overtredingen. De eerste Portugees in het rijtje is overigens Bernardo Silva, met amper vijf stuks. Niet-bestrafte fouten worden niet opgenomen in het klassement.

4

landen die nog in het toernooi zitten, kunnen voor het eerst Europees kampioen worden: België, Zwitserland, Engeland en Oekraïne. Spanje won al drie keer, Italië en Denemarken wonnen één keer – de beruchte editie waarin ze als invaller aantraden. Tsjechië is een twijfelgeval: in 1976 won het, maar toen als Tsjecho-Slowakije.

0

goals scoorde Kylian Mbappé, hij is daarmee een van de ontgoochelingen van het toernooi. Van de Turk Burak Yilmaz (Lille) werd ook wel wat verwacht, maar hij viel net als zijn ploeg flink door de mand. Ook Harry Kane kreeg z’n doelpuntenmachine nog niet echt op gang, maar hij krijgt nog kansen en veegde dinsdag toch minstens al de nul van de tabellen.

26

Laten we ook niet te hard zijn voor Mbappé: met 26 geslaagde passeerbewegingen is hij voorlopig de dribbelkoning van dit EK. Ex-Genkenaar Joakim Maehle (Denemarken) is tweede op ruime afstand (21), net na hem zijn nochtans minder fluks ogende landgenoot Martin Braithwaite (17). Om Belgen te vinden, is het scrollen tot plaats 18. Eden Hazard maakte al tien geslaagde dribbels.