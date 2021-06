Geblesseerde Serena Williams moet strijd meteen staken op Wimbledon

Ook Wimbledon 2021 wordt niet de 24e grandslamzege van Serena Williams (WTA-8). De 39-jarige Amerikaanse moest dinsdag in de eerste ronde wegens een dijblessure de strijd staken.

Op dat moment stond het in de eerste set 3-3 gelijk tegen de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich (WTA-100). Die had net een 1-3-achterstand opgehaald.

Williams verliet het court in tranen. De Amerikaanse won Wimbledon al zeven keer (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016) en had gehoopt op het heilige gras in Londen eindelijk haar 24e grandslamtitel te veroveren en zo op gelijke hoogte te komen van recordhoudster Margaret Court. De vier laatste grandslamfinales die de Amerikaanse speelde (twee keer Wimbledon, twee keer US Open) verloor ze allemaal. Haar laatste grandslamtitel dateert van vier jaar geleden in Australië.

Kiki Bertens uitgeschakeld op haar laatste Wimbledon

Ook Kiki Bertens (WTA-21) moet Wimbledon verlaten. Bij haar laatste deelname aan Wimbledon is ze al in de eerste ronde uitgeschakeld. De 29-jarige Nederlandse verloor met 6-3 en 6-4 van Marta Kostyuk (WTA-70), een 19-jarig talent uit Oekraïne.

De voormalige nummer vier van de wereld, die in haar carrière tien toernooien won, maakte onlangs bekend dat ze dit jaar stopt met proftennis. Ze doet nog wel mee aan de Olympische Spelen in Tokio en mogelijk daarna nog aan het US Open.

Bertens hoopte het op het grastoernooi van Londen beter te doen dan op Roland Garros. Ook op het gravel van Parijs, waar ze in 2016 de halve finales bereikte, vloog ze er dit jaar al in de eerste ronde uit. Op Wimbledon boekte ze in 2018 met een kwartfinale haar beste resultaat.

