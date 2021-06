200 studenten al dagenlang opgesloten in hotel op Mallorca na corona-uitbraak

Het toeristische eiland Mallorca pakt een corona-uitbraak heel fors aan. Meer dan 200 Spaanse studenten die risicocontacten hebben gehad, worden dagenlang vastgehouden in een viersterrenhotel op Mallorca. ‘Het is deprimerend.’

Net nu Mallorca zich opmaakt voor een instroom van Britse toeristen, kampt het met een corona-uitbraak. Meer dan duizend covid-besmettingen op het eiland zijn gelinkt aan eindejaarstrips van studenten uit heel Spanje, vaak laatstejaars.

Dik 200 studenten die direct of indirect contact hebben gehad met besmette jongeren, kregen eind vorige week te horen dat ze tien dagen in quarantaine moeten. De locatie: Palma Bellver, een hotel in hoofdstad Palma de Mallorca. De regering had het afgehuurd voor wie tijdens zijn vakantie asymptomatisch besmet is geraakt, of risicocontacten heeft gehad, schrijft El País. Het is een viersterrenhotel, maar voor de studenten is het verblijf daar geen pretje. Beneden aan de lobby houden politieagenten intussen 24 uur op 24 de wacht. De boodschap is duidelijk: niemand mag hier voorlopig weg.

Politieagenten houden de wacht bij de ingang van het hotel. Foto: reuters

Toen het hen vorig weekend begon te dagen dat een lange quarantaine wachtte, probeerden tal van jongeren Mallorca te ontvluchten, maar de meesten werden tegengehouden door de politie en naar het hotel gebracht. ‘De Guardia Civil en de nationale politie hebben ons moeten helpen. Hun aanwezigheid was nodig’, zei de lokale minister van Volksgezondheid Patricia Gómez. Drie studenten zijn er wel in geslaagd te ontsnappen, naar hen wordt volgens lokale media naarstig gezocht.

Het parket van de Balearen verzet zich tegen hun gedwongen opsluiting, schrijft El País dinsdag, maar de rechter spreekt zich pas woensdag uit over de maatregel van de lokale regering.

‘We zijn bang, we weten niet hoelang we hier vastzitten’, zegt Lucía Cano (17) uit Cádiz, Zuid-Spanje. Zij is een van de meisjes uit het hotel die de Britse openbare omroep BBC kon spreken. Ze zegt dat ze sinds haar opsluiting is ‘bedreigd, beledigd en lastiggevallen’ op sociale media. Ze kreeg er te horen dat ze sowieso niet naar Mallorca had moeten afreizen.

De meeste studenten komen uit Andalusië, in het zuiden van Spanje. Foto: epa-efe

De meeste van de studenten in het hotel komen uit het zuiden van Spanje. Daniel Hardy (18) uit Córdoba, arriveerde een week geleden op Mallorca. Hij zegt dat hij zich geïntimideerd voelt, telkens als hij de deur opent voor een verzoek. ‘Iemand op mijn verdieping heeft astma. Hij werd beschouwd als een risicogeval, maar zelfs na zes uur wachten op een ambulance mocht hij niet naar het ziekenhuis.’

Minister Patricia Gómez zegt dat ze de eigen burgers willen beschermen, door besmettingen op te sporen en zo ‘de keten van infecties te doorbreken’. Goed een kwart van de mensen in quarantaine heeft een positief resultaat op een PCR-test laten optekenen, twaalf mensen zijn met milde symptomen opgenomen in het ziekenhuis.

‘De meesten onder ons zitten helemaal alleen in quarantaine, we kunnen tien dagen lang niemand persoonlijk spreken’, zegt Ignacio Fuentes (18). De hotelkamer zijn best comfortabel, zegt hij, maar het isolement is deprimerend.