Alina Churikova uit ‘De mol’: ‘Wij zijn eindelijk Belgen’

Alina Churikovav, die vorig jaar deelnam aan De mol, heeft na 21 jaar en 2 dagen de Belgische nationaliteit verworven. Dat schrijft ze op Instagram.

22 jaar geleden werd Alina, die vorig jaar deelnam aan De mol en daarin de rol van saboteur op zich nam, geboren in Kazachstan. Enkele maanden na haar geboorte verhuisde haar gezin naar Duitsland, om daarna toe te komen in België. Asiel vroegen ze hier aan op 20 april 2000. Nu heeft ze samen met haar moeder officieel de Belgische nationaliteit verworven.

‘21 jaar en 2 dagen. Zo lang heeft het geduurd. Wij zijn eindelijk Belgen, de meest trotse van allemaal’, schrijft Alina op Instagram. Ze schrijft woorden van lof voor haar moeder. ‘Lieve mama, gij verdekke schoon madam. Dit is jouw verdienste. Wat ben ik fier telkens ik “mijn” mama mag zeggen. Belg zijn staat je ó zo goed...’

Daarnaast richt de nieuwe Belgische zich ook tot haar ‘lieve vrienden, familie en liefje’. ‘Bedankt om ons de betekenis van “onvoorwaardelijk” te tonen. Wij zien jullie zo graag. Laat dit een ode zijn aan alle mensen die vluchten, immigreren, emigreren, geen papieren hebben, geen thuis hebben,... Iedereen die de hoop verliest: mijn mama en ik hebben die voor jou.’

Alina was vorig jaar de jongste mol ooit. In het programma vertelde ze dat ze samen met haar moeder zestien jaar lang illegaal in België had verbleven. Intussen hadden ze al wel een Belgisch paspoort.