KMI waarschuwt voor onweersbuien met plaatselijk veel regen, al straten blank in Pajottenland

Het KMI waarschuwt dinsdagavond voor onweersbuien. Die kunnen gepaard gaan met plaatselijk veel regen en liggen over het centrale deel van het land, rond een lijn tussen Doornik en Hasselt. Dat meldt het KMI dinsdagavond. In enkele delen van het land was er dinsdagavond al wateroverlast.

Vooral in het Pajottenland viel dinsdagavond al flink wat regen uit de lucht. Onder meer in Gooik en Herne kwamen daardoor straten blank te staan. In Sint-Genesius-Rode is dat ook het geval, en zelfs in die mate dat de burgemeester de gemeentelijke fase van het rampenplan heeft afgekondigd. De inwoners van de gemeente hebben opnieuw pech, want eerder deze maand had het onweer ook al lelijk huisgehouden in de gemeente.

Code oranje

Voor alle Waalse provincies, Brussel en de provincies Limburg en Vlaams-Brabant geldt een stuk van de avond en nacht code oranje. Voor Antwerpen en Oost-Vlaanderen geldt code geel.

Tijdens de nacht van dinsdag op woensdag wordt het droger vanuit het noorden, maar een neerslagzone zal echter boven het zuiden en zuidoosten van het land blijven hangen. In de zuidelijke landshelft kan er daardoor veel neerslag vallen.