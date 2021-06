Onderzoek naar toeschouwster die valpartij in Ronde van Frankrijk veroorzaakte ‘gaat goed vooruit’

Het gerechtelijke onderzoek in de zaak van de toeschouwster die zaterdag een zware valpartij veroorzaakte in de Tour de France in Bretagne ‘gaat goed vooruit’. Dat zei de procureur van de Republiek van Brest, Camille Miansoni.

‘Na de oproep tot getuigen ’s avonds kregen we verschillende getuigenissen’, zei Miansoni. ‘Natuurlijk moet je ze controleren. Dat neemt wat tijd in beslag. Ik kan geen andere elementen geven. We hebben vertrouwen’, zei hij nog. Dat de toeschouwster al opgepakt zou zijn, deed hij af als ‘geruchten’. Het onderzoek is toevertrouwd aan de gendarmerie van Landerneau.

Zaterdag, in de eerste etappe van de Tour, veroorzaakte een toeschouwster met een bordje een zware valpartij. Ze stond met haar rug gedraaid naar het aanstormende peloton en werd aangereden. Veel wielrenners kwamen zo ten val op 45 kilometer van de aankomst.

De renners van de Tour de France uitten dinsdag hun ongenoegen over de vele valpartijen. Een minuut lang bleven ze staan, 500 meter na het vertrek van de vierde etappe tussen Redon en Fougères.