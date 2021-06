Sterling en Kane houden de Engelse droom in leven: Engeland ten koste van Duitsland naar kwartfinale

It’s coming home! Wen maar aan de zin, want ze zal de komende dagen nog veel voorbijkomen. Na een 0-2-zege tegen Duitsland heeft Engeland zich immers geplaatst voor de kwartfinale van het EK. Raheem Sterling opende een kwartier voor tijd de score met zijn derde van het toernooi, waarna Harry Kane in het slot de score verdubbelde. Zo eindigt het tijdperk van Joachim Löw als Duits bondscoach met een teleurstellende achtste finale.

Het werd snel duidelijk. De achtste finale tussen Duitsland en Engeland zou een van die wedstrijden worden waarbij enkel een goal de match écht zou kunnen laten losbreken. Alleen bleef die goal heel lang uit. Traditioneel is het duel tussen de twee grootmachten er eentje voor de geschiedenisboeken, maar het zag er lang naar uit dat deze match niet meer dan een voetnoot zou worden. Nochtans was er heel wat om voor te spelen, want door de troosteloze nederlaag van Nederland lag op papier de weg naar de finale open.

Tactische ingreep werkt

Engels bondscoach Gareth Southgate had goed gezien dat Portugal in de groepsfase afgezien had met zijn viermansdefensie tegen de wingbacks van de Mannschaft en counterde dat door zelf ook met drie (of vijf, zoals u wil) achterin te gaan spelen. Het plannetje werkte, want ondanks een goede start, kwamen de Duitsers er niet uit en konden de wingbacks Gosens en Kimmich amper voor dreiging zorgen. Eén keer lukte het wel, maar Gosens kwam enkele centimeters te kort om de scherpe voorzet van zijn collega aan de overkant binnen te koppen. Een minuut later kreeg ook Werner, die zijn eerste basisplaats op dit toernooi kreeg van Löw, een uitstekende kans, maar naar het beeld van zijn seizoen verzuimde hij te scoren.

Het was een zeldzame opflakkering van de Duitsers, want voor het overige was het vooral Engeland dat zijn wil probeerde op te leggen. Zonder succes weliswaar, want het genie en de zuiverheid ontbrak. Vooral Harry Kane viel opnieuw tegen. Op slag van rust kreeg hij na dom balverlies van Müller een uitstekende kans, maar hij talmde te lang. Kans verkeken. Eerder had Sterling het al eens vanop afstand geprobeerd, maar Neuer bracht goed redding. Ook Maguire en de bedrijvige youngster Saka schudden eens aan de boom, maar een doelpunt viel niet uit de lucht.

Alweer Sterling

Al was het in de tweede helft wel bijna meteen prijs. Kai Havertz, een van de drie Chelsea-spelers bij de Duitsers, nam een hoge bal schitterend op de volley, maar met een al even schitterende parade bracht Pickford redding. Het Engelse publiek zette zich in Wembley achter zijn ploeg en joeg de decibels de hoogte in, maar het waren de Duitsers die het scherpst en met enthousiasme uit de kleedkamer waren gekomen, voor even althans, want al snel nam de spanning opnieuw de bovenhand waardoor het goede voetbal achterwege bleef. Net als grote kansen overigens.

Zo kwamen verlengingen dichterbij. Maar Raheem Sterling voelde niet veel voor nog een half uur extra voetballen en een kwartier voor tijd zorgde hij dan toch voor de openingsgoal. Hij zette de actie zelf op en via Kane, Grealish en Trippier kreeg hij de bal terug om de 1-0 tegen de touwen te werken. Engeland scoorde tot dusver drie keer op dit EK, drie keer getekend Raheem Sterling. Wembley daverde op zijn grondvesten. De Engelse fans waren uitzinnig van vreugde.

Al kregen die enkele minuten later een hartverzakking wanneer Sterling bijna de antiheld werd. De winger leed gevaarlijk balverlies, waarna Müller het straatje in gestuurd werd. Oog in oog met Pickford plaatste hij de bal naast. Dit was de kans voor de Duitsers. Het werd nog pijnlijker voor Duitsland, want een minuut later was het aan de overkant wel prijs. Uitgerekend Harry Kane, die dit toernooi al veel kritiek kreeg, legde de wedstrijd in de beslissende plooi.

Foto: epa-efe

Duitsland lag uitgeteld tegen het canvas, het kalf was verdronken. Voor de schone schijn trokken de Duitsers nog wel in de aanval, maar veel haalde het niet meer uit. Zo eindigt Joachim Löw zijn ambtstermijn als bondscoach van Duitsland met zijn zwakste resultaat ooit op een EK: de achtste finale. En Engeland? Dat mag blijven hopen dat het eindelijk naar huis komt. In de kwartfinale volgt Oekraïne of Zweden.