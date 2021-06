Mark Cavendish wint nog eens een Tourrit, Brent Van Moer sneuvelt in laatste meters

Mark Cavendish heeft zowaar een nieuwe overwinning kunnen behalen in de Ronde van Frankrijk. Het jagende peloton kon vroege vluchter Brent Van Moer nog terughalen op enkele honderden meters van de meet. Cavendish maakte het af in de sprint. Nacer Bouhanni werd tweede. Jasper Philipsen derde.

Mark Cavendish schreef in Fougères een modern wielersprookje dat alleen de allergrootste sprinter uit de Tourgeschiedenis kon schrijven. Iedereen had hem na 2016 al afgeschreven, maar daar waar hij zes jaar geleden won, verrees The Manx Express nog maar eens uit zijn as. Voor Deceuninck – Quick-Step was het ook al de tweede ritzege in vier dagen tijd. De oude krijger boekte niet alleen zijn 31ste dagzege in de Tour, maar pakte en passant ook het groen van collega en wereldkampioen Julian Alaphilippe mee.

Hoe kwam de zege tot stand?

Het was al bij al de rustigste rit van de voorbije vier dagen in Bretagne. De tot nog toe kortste etappe was qua wedstrijdontwikkeling uitermate stereotiep. Het enige verschil met maandag was dat Lotto-Soudal na de opgave van Caleb Ewan gedwongen het geweer van schouder moest veranderen. Het werd een kat-en-muisspel met twee vluchters dat voor Brent Van Moer eindigde op 250 meter van de streep. De voorbereiding van de sprint was toen al achter de rug. Cavendish wurmde zich nog net tussen Bol en Van Moer en demonstreerde op de hellende Boulevard des Déportés in Fougères waarom hij de allerbeste sprinter ooit is. Zelfs op zijn 36ste schonk hij ploegmanager Patrick Lefevere een enig mooie spurtzege.

Een emotionele Mark Cavendish. Foto: reuters

Wie reed zich nog in de kijker?

Het hele Tourpeloton dat een opération escargot hield. Het als staking aangekondigde protest vond plaats na één km. De renners, met de oude André Greipel op kop, zetten een minuut lang voet aan de grond. Met deze prikactie uitten ze hun ongenoegen over de rit van maandag waarin het opnieuw valpartijen regende. Hun vraag, via de vakbond CPA, om de tijd te bevriezen op vijf km van de streep, werd maandagochtend door de UCI-wedstrijdjury weggewuifd. Na de stille actie zette de Tour onder impuls van wereldkampioen Julian Alaphilippe de weg verder. Met zes man naast elkaar, weliswaar in een stevig wielertoeristentempo.

Dan was er Brent Van Moer die iedereen naar het puntje van de stoel deed schuiven. Na een machtig stukje hardrijden hield hij er alleen de prijs van de strijdlust aan over en een pak sympathie van alle wielerfans over de hele wereld. Hij trok al na elf kilometer op pad en maakte daarmee een einde aan een bizarre actie waarvan niemand beter wordt. De Waaslander van Lotto-Soudal zette een duo-aanval op met Pierre-Luc Périchon (Cofidis). Na twee keer Perez en maandag Wallays was het de vierde opeenvolgende dag dat een renner van Cofidis in de vlucht van de dag zat, maar die kreeg nooit veel manoeuvreerruimte.

Zodra de voorsprong 2’37” had, begonnen de ‘regulatoren’ op de kop van het peloton te rijden: Alpecin-Fenix in functie van de gele trui en de tandem Merlier-Philipsen, en Groupama-FDJ in functie van Arnaud Démare.

Van Moer probeerde op 14 km van de finish een alles-of-nietspoging en nam nog tot één minuut, maar in tegenstelling tot in de openingsrit in het Critérium du Dauphiné kende het peloton al de hardrijder uit het Waasland.

Foto: reuters

Wat deden de favorieten?

Primoz Roglic, ingepakt als een mummie, was al blij dat hij door deze laatste Bretoense dag kwam, in afwachting van de tijdrit van woensdagmiddag in de Mayenne. Verder gebeurde er niets. De kandidaten op de eindzege zaten al met hun gedachten bij de tijdrit van woensdag van Changé naar Laval.

Verder nog iets dat je moet weten?

Mark Cavendish won in Vitré – achter de twee koplopers – de eerste tussenspurt om het groen. Voorbeeldig gepiloteerd door Michael Morkov die zelf punten wegkaapte in de strijd van het groen voor de neus van Michael Matthews, maar dat was al een serieuze verwittiging voor de tegenstand.

Dit keer zag Fougères met Mathieu van der Poel wél een gele trui in het peloton. Dat was zes jaar geleden niet het geval. Tony Martin bereikte toen wel nog in het geel Le Havre, vooruit gestuwd door zijn ploeg na een zware val in de finale waarbij hij zijn sleutelbeen brak, maar daar eindigde ook het gele avontuur van de lijdende leider. Uit respect voor de gevallen Duitser weigerde Chris Froome ’s anderendaags het geel te dragen.

Terug naar vandaag: Van der Poel is ondertussen wel bezig Nederlandse geschiedenis te schrijven. Om een Nederlander drie dagen op rij in het geel te zien, moeten we al terug naar Teun van Vliet die dat deed de eerste week in de Tour van 1988. Dat is toch al 33 jaar geleden.

Uitslag:

1. Mark Cavendish (Deceuninck - Quick-Step) in 3u20:17

2. Nacer Bouhanni (Team Arkéa - Samsic) z.t.

3. Jasper Philipsen (Alpecin - Fenix)

4. Michael Matthews (Team BikeExchange)

5. Peter Sagan (BORA - hansgrohe)

6. Cees Bol (Team DSM)

7. Christophe Laporte (Cofidis)

8. Mads Pedersen (Trek - Segafredo)

9. Boy van Poppel (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux)

10. André Greipel (Israel Start-Up Nation)