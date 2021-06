Lange, luie zomervakantie is leuk, maar leidt tot leerachterstand

Twee maanden vakantie. Hebt u het geluk nog geen 18 te zijn, dan hebt u vanaf morgen twee maanden vakantie.

Nu willen we niet meteen de grote pretbederver zijn, maar twee maanden is eigenlijk te lang om goed te zijn. En toch houden wij er in Vlaanderen aan vast. Waarom blijft die zomervakantie zo lang?

