Engelse bondscoach wil penaltytrauma van 1996 achter zich laten tegen Duitsland

Duitsland. EK. Strafschoppen. Het zijn allemaal woorden die Engels bondscoach Gareth Southgate katapulteren naar 1996 en een trauma oproepen. De onfortuinlijke Southgate miste toen in de halve finale van het EK de beslissende penalty voor Engeland tegen Duitsland. Vandaag om 18 uur krijgen we een heruitgave van die affiche.

Het eerste wat Gareth Southgate benadrukte toen het Engelse nationale team samenkwam in Middlesbrough voor dit EK? Het belang van strafschoppen. ‘Southgate zei dat min of meer elk team dat het toernooi heeft gewonnen, wel eens strafschoppen heeft moeten nemen’, onthulde Kalvin Philips. ‘Vervolgens liet hij filmpjes zien van zichzelf die penalty’s trapt, van andere teams en van onszelf tijdens het WK 2018. Het is leuk om zijn ervaringen te horen. Dat helpt ons.’

De Engelse bondscoach wil koste wat kost een gelijkaardig scenario als op het EK 1996 tegen Duitsland vermijden. Toen moesten Duitsland en Engeland na goals van Alan Shearer en Stefan Kuntz penalty’s trappen. Duitsland had er zes gescoord, Engeland vijf. En dan moest Southgate achter de bal gaan staan. Southgate faalde en kreeg de hele natie over zich heen. Een trauma voor Engeland, maar ook voor Southgate zelf.

‘Toen ik een dag later weer thuis was, stond de media van het hele land rond mijn huis. Mijn vrouw en ik moesten ons bijna verstoppen in ons eigen huis’, zei Southgate daar eerder over. ‘We vroegen ons af hoe we het land zouden uitgeraken om op vakantie te gaan. Elke tien à vijftien minuten werd er op de deur geklopt met de vraag of we met die krant of die televisiezender wilden spreken. Ik wilde niet. De jaren die volgden, introduceerden mensen met kinderen mij steevast als: “Dit is Gareth, de man die die penalty miste, weet je nog?” Het blijft me achtervolgen. Ik speelde 700 wedstrijden, maar telkens opnieuw word ik herleid tot dat ene moment. Ik probeer nu als coach een omgeving te creëren waarin spelers zich veilig voelen. Als ze fouten maken, zal ik ze niet afbreken.’

Southgate aan de slag als bondscoach van de Engelse nationale ploeg. Foto: reuters

Goede herinneringen

Op de persconferentie van Engeland kreeg Southgate uiteraard opnieuw vragen over het trauma. Hij benadrukte dat zijn team klaar is voor een reünie met Duitsland. ‘We zijn goed voorbereid. We hebben op penalty’s getraind. Dat doen we altijd. Dat deden we ook voor de Nations League en het WK 2018, en toen wonnen we op die manier van Zwitserland en Colombia.’

‘Het is een geweldige kans voor dit team om geschiedenis te schrijven en de fans goede herinneringen te schenken aan de wedstrijden tussen Engeland en Duitsland voor de toekomst. Herinneringen die een beetje anders zijn dan die waarmee mijn spelers de laatste dagen zijn overspoeld en die absoluut niets voor hen betekenen omdat de meesten nog niet geboren waren.’

Dieper ging de bondscoach er niet meer op in. Als het vanavond effectief op penalty’s uitdraait, kan Southgate alvast rekenen op twee specialisten. Harry Kane is een goede penaltynemer. Hij trapte er al 51 in zijn carrière en miste er nog maar zeven van. Marcus Rashford kan eveneens goede statistieken voorleggen: 17 genomen penalty’s, twee gemist. Verder kan Southgate ook op een betrouwbare penaltypakker rekenen. Doelman Jordan Pickford zal er, als we zijn statistieken mogen geloven, minstens één redden als het zover komt. Kunnen zij Southgates trauma uitwissen?