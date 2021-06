Jamie Lynn Spears, de zus van de Amerikaanse popzangeres Britney Spears, heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op de omstreden bewindvoering waaronder haar zus valt.

Sinds 2008 is vader Jamie Spears haar bewindvoerder, na een gedwongen opname wegens alcohol- en drugs­misbruik. In een getuigenis van 23 minuten vertelde Britney Spears vorige week aan de rechter in detail over de verregaande gevolgen op haar persoonlijk leven. Ze sprak van mishandeling en een traumatiserende ervaring.

‘Ik ben zo trots dat ze haar stem laat horen’, zegt Jamie Lynn Spears nu op Instagram. ‘Als ze de bewindvoering wil beëindigen, of eender wat om gelukkig te zijn, dan steun ik dat.’

Kritiek

Hoewel Britney meteen na de getuigenis enorm veel steunbetuigingen kreeg van andere beroemdheden, kwam er geen reactie van haar jongere zus. Daar kreeg ze op sociale media kritiek op.

‘Ik vond het niet mijn plaats om te spreken voor mijn zus daar zelf de kans toe had gekregen. Dat was gewoon niet juist’, reageert de actrice. ‘Pas nu zij haar verhaal heeft kunnen doen, kan ik reageren. En ik kan alleen maar zeggen dat ik mijn zus al heel mijn leven geadoreerd heb. Ze is en blijft mijn oudere zus. Het kan me niet schelen als ze zou willen weglopen naar het regenwoud en honderden kinderen zou willen krijgen of een comeback zou willen maken en de wereld zou domineren zoals ze in het verleden al zo vaak gedaan heeft. Ik ben haar zus, het enige waar ik mee bezig ben, is haar geluk.’

Ze zegt dat ze haar zus altijd zal steunen. ‘Ik heb daar geen hashtag voor nodig. Ik kan jullie verzekeren dat ik haar altijd heb gesteund, lang voor er een hashtag was. En ik zal dat blijven doen.’