Het westen van de VS en Canada kreunen onder een hittegolf. In de Canadese provincie Brits-Columbia zijn scholen en universiteiten gesloten door de verzengende 46,6 graden Celsius op de thermometer. Een berenfamilie zocht ook naar afkoeling, en dook zondag dan maar in een zwembad. De eigenaar van de woning kon alles filmen, kijk mee in bovenstaande video.