Thorgan Hazard: ‘Kans dat Eden speelt, maar kunnen ook zonder hem’

Vrijdag ontmoeten de Rode Duivels Italië in München. Of dat met Eden Hazard op het veld zal zijn, is nog niet zeker. Dat vertelde z’n broer Thorgan op de persconferentie. En uiteraard ging het ook over zijn winnende doelpunt tegen de Portugezen. Ook reservedoelman Matz Sels sprak met de pers.

Uiteraard is het winnende doelpunt van Thorgan Hazard het eerste gespreksonderwerp op de persconferentie. Volgens Hazard was het z’n mooiste goal voor de Duivels. ‘Dat is ook niet zo moeilijk want ik scoor niet zo vaak. Het gebeurt niet vaak dat ik de held van de dag ben. Ik denk dat de keeper de bal aan de andere kant verwachtte. Des te beter voor mij. Ik heb de goal al vaak teruggezien.’

De Belgen hadden genoeg aan 90 minuten om Portugal met een 1-0-nederlaag naar huis te sturen. Drie van de zes al gespeelde achtste finales draaiden uit op verlengingen. Spanje, Zwitserland en ook Italië hadden verlengingen, en in het geval van Zwitserland zelfs penalty’s, nodig om door te stoten. ‘Wij hebben afgezien, maar Italië (tegenstander in de kwartfinale, red.) heeft dat ook gedaan tegen Oostenrijk (2-1-winst na verlengingen, red.). In dit stadium van het toernooi is het een voordeel dat we geen verlengingen hebben gespeeld.’

De Belgen beginnen dus met minder speelminuten op de teller aan de kwartfinale tegen Italië. Maar de Italianen zijn al 27 wedstrijden op een rij ongeslagen. Hun laatste nederlaag dateert van september 2018. De Italianen verloren toen met 1-0 in de Nations League van … Portugal. ‘We zullen een grootse wedstrijd moeten spelen als we willen doorgaan. Het wordt een uitdaging die lange reeks van wedstrijden zonder nederlaag te stoppen.’

‘Het gaat goed met Eden’

Ook over z’n broer moet Thorgan vragen beantwoorden. Eden viel tegen Portugal geblesseerd uit. Het is voorlopig nog onduidelijk of hij vrijdag het veld op kan. ‘Misschien zal Eden erbij zijn. Het is nog niet honderd procent zeker. We bekijken dat dag per dag. Maar het gaat goed met hem. Op het einde van de match tegen Portugal had hij meer schrik dan vandaag. Het zou beter zijn als hij er bij is, maar we kunnen het ook zonder hem. Dat hebben we al bewezen’.

