In het Noord-Hollandse dorp De Kwakel heeft de politie in een boerderij bijna 3.000 kilo cocaïne met een straatwaarde van 195 miljoen euro aangetroffen. Ook werd er ruim 11 miljoen euro cash ontdekt. Dat bericht van de De Telegraaf werd door een woordvoerder van de Nederlandse politie bevestigd. Het zou gaan om een van de grootste drugsvangsten voor de Amsterdamse politie.

Een 54-jarige man die in de boerderij verbleef is aangehouden. Er stond niemand op het adres van de boerderij ingeschreven. Ook werd in Aalsmeer een tweede verdachte van 29 jaar opgepakt. De twee zijn voorgeleid bij de rechter-commissaris en blijven langer vastzitten. De politie sluit andere aanhoudingen niet uit.

Volgens de Nederlandse politie was de boerderij van boven tot onder gevuld met grote blokken cocaïne en contant geld. Ook werden in het pand zes vuurwapens, dempers, munitie en geldtelmachines gevonden. ‘Het is echt een enorme vondst. Zo te zien hielden ze er ook een luxeleven op na, want we vonden ook flessen wijn ter waarde van duizenden euro’s per fles en een luxe boek van zo’n 12.500 euro. Aan de muur hing een poster van Marlon Brando als Don Corleone in The Godfather’, aldus de woordvoerder.

Volgens De Telegraaf heeft de politie sterke aanwijzingen voor de rechtstreekse betrokkenheid van een Zuid-Amerikaanse drugsorganisatie bij het geld- en drugspakhuis. De drugs en het geld werden vorige week donderdag al ontdekt, maar de zaak werd stilgehouden uit veiligheidsoverwegingen, vanwege het onderzoek en omdat de verdachten in beperking zaten, aldus de politie.