Gewezen Ketnet-wrapper krijgt celstraf en boete voor slag aan wielrenner Iljo Keisse

De gewezen Ketnet-wrapper Melvin Klooster (38) is dinsdag veroordeeld tot twee jaar cel en 1.600 euro boete, waarvan telkens de helft met uitstel.

De correctionele rechtbank van Antwerpen vond het bewezen dat Melvin Klooster drie jaar geleden een klap had uitgedeeld aan wielrenner Iljo Keisse (38) en hem zwaar verwondde. Klooster moet 36.384 euro schadevergoeding betalen, omdat Keisse maanden out was.

Iljo Keisse had zelf niet gezien wie hem de slag had gegeven, maar zijn ploegmakkers herkenden Melvin Klooster. Die heeft altijd ontkend dat hij de klap had uitgedeeld.

Het incident gebeurde in de nacht van 10 op 11 oktober 2017 in Antwerpen, waar de renners van Quick Step voor een teambuilding waren. Na een etentje zakten ze af naar de Antwerpse discotheek Roxy. Toen ze rond 5 uur ‘s morgens wilden vertrekken, zagen ze op de parking een man liggen die door Melvin Klooster werd geslagen en geschopt. Het slachtoffer was gekleed zoals hun ploegmakker Fernando Gaviria en had ook een stoppelbaardje. Ze snelden hem te hulp, maar het bleek niet om Gaviria te gaan.

Toen Iljo Keisse het slachtoffer overeind wilde helpen, kreeg hij langs achteren een slag tegen zijn slaap. Hij verloor even het bewustzijn en viel op glasscherven, waardoor de pezen in zijn pink geraakt werden. Hij moest geopereerd worden en kon maandenlang niet deelnemen aan wedstrijden, waardoor hij onder meer de Gentse Zesdaagse van 2017 miste.