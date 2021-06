3M heeft in een uitgebreid persbericht gereageerd op de PFOS-vervuiling in en rond zijn fabriek in Zwijndrecht. ‘We nemen onze verantwoordelijkheid tegenover onze medewerkers, klanten en de gemeenschap waarin we actief zijn zeer ernstig’, klinkt het. Het bedrijf komt zo dadelijk ook aan het woord in het Vlaams Parlement. Volg de commissie Leefmilieu over de PFOS-vervuiling hier live mee.