Britse medische regeringsadviseur opnieuw lastiggevallen: ‘Walgelijk’

De Britse premier Boris Johnson hekelt de ‘verachtelijke intimidatie’ van Chris Whitty, de Chief Medical Officer (CMO) die de regering advies geeft over medische zaken. Op sociale media verschenen maandag beelden waarop te zien is dat de topadviseur door twee mannen wordt gegrepen terwijl hij over straat loopt.

De politie voert een onderzoek naar de beelden, die twintig seconden duren en naar verluidt zijn opgenomen in St James Park in het centrum van Londen. De beelden zijn online gedeeld.

Op de beelden is te zien hoe twee mannen professor Whitty vastgrijpen, gefilmd door een derde man. Hij probeert weg te wandelen, maar wordt opnieuw vastgegrepen. Op de achtergrond zijn politievoertuigen zichtbaar. Ook is hoorbaar hoe wordt opgeroepen de professor met rust te laten, vooraleer de beelden stoppen

‘Schurken’

‘Ik veroordeel het gedrag van deze schurken’, zegt Johnson op Twitter. ‘Onze hardwerkende ambtenaren zouden dit soort intimidatie niet moeten ondergaan en we zullen het niet tolereren.’ Ook andere hooggeplaatste politici spraken hun afkeer uit. Vaccinatieminister Nadhim Zahawi noemde het een ‘walgelijk’ incident en riep op tot strafrechtelijke vervolging.

Minister van Volksgezondheid Sajid Javid zei dat zulk gedrag niet zal worden getolereerd en dat zij die zich misdragen hebben, ‘beschaamd’ moeten zijn. Javid tweette dat de video ‘afschuwelijk en totaal onaanvaardbaar’ is. ‘De CMO werkt onvermoeibaar voor het land’, aldus de minister. ‘We zullen dit soort gedrag tegenover onze ambtenaren niet aanvaarden.’

Niet de eerste keer

Er wordt nu bekeken of Whitty politiebescherming moet krijgen. Het is niet de eerste keer dat de professor publiek werd lastiggevallen. Eerder deze maand confronteerde een man hem op straat in Oxford en beschuldigde hij de CMO ervan de bevolking over het coronavirus voor te liegen. In februari viel een andere man hem aan nabij Westminster. De incidenten werden gefilmd met mobiele telefoons.