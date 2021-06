Ook Stan Wawrinka zegt af voor Olympische Spelen

Stan Wawrinka is de volgende grote naam die afzegt voor het olympisch tennistoernooi. De 36-jarige Zwitser is na een ingreep aan de voet al een hele tijd out en zal niet afreizen naar Tokio.

‘Hij is heel ontgoocheld dat hij niet kan deelnemen aan de Spelen en Zwitserland vertegenwoordigen in Tokio’, stelt zijn management in een persbericht. ‘Maar hij werkt hard aan een comeback en wil zo snel mogelijk weer op de court staan.’

In 2008 won Wawrinka met Roger Federer goud in het dubbel in Peking. Hij vervoegt op de lijst met afzeggingen onder meer Rafael Nadal, Serena Williams, Simona Halep en Dominic Thiem.