De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is de voorbije maanden zichtbaar vermagerd. De staatszender KRT zond zondagavond opmerkelijke beelden uit van Noord-Koreanen die in tranen naar grote schermen staan te kijken waarop hun vermagerde leider te zien was. ‘Onze harten breken’, klonk het onder meer. Of Kim Jong-uns gewichtsverlies gerelateerd is aan de voedselschaarste in Noord-Korea, is niet duidelijk.