Poolse minister wil omstreden Hongaarse anti-LGBT-wet overnemen

In een interview met een Pools weekblad sprak de Poolse minister van Onderwijs, Przemyslaw Czarnek, in niet mis te verstane bewoordingen zijn bewondering uit voor de Hongaarse wet die het illegaal maakt om minderjarigen te informeren over homoseksualiteit of geslachtsverandering.

‘Deze wet stelt dat scholen in hun voorlichtingslessen geen reclame mogen maken voor geslachtsverandering of homoseksualiteit’, citeerde het weekblad de Poolse onderwijsminister. ‘We zouden die wetgeving in zijn geheel moeten overnemen hier in Polen.’

Vorige week nog liet hij zich laatdunkend uit over een optocht van LGBT-manifestanten in Warschau. ‘Die mensen komen op straat en geven aanstoot aan katholieken op een vulgaire manier … Ze gedragen zich obsceen en dat moet maar oké zijn?’

Czarnek kwam bij zijn aanstelling in 2020 al onder vuur te liggen voor zijn controversiële standpunten over LGBT-rechten en de geschiedenis van de Poolse joden. Hij is lid van de conservatieve Poolse regeringspartij PiS.