3M reageert op PFOS-vervuiling: ‘Nemen onze verantwoordelijkheid’

3M heeft voor het eerst uitgebreid gereageerd in het dossier rond de PFOS-vervuiling. Het Amerikaanse bedrijf belooft de bodem en het grondwater nabij de fabriek in Zwijndrecht te blijven ‘remediëren’. Deze namiddag komt 3M uitleg geven in het Vlaams Parlement.

‘We nemen onze verantwoordelijkheid tegenover onze medewerkers, klanten en de gemeenschap waarin we actief zijn zeer ernstig’, stelt 3M in het persbericht. ‘We zijn in 2002 gestopt met de productie van PFOS in Zwijndrecht en investeren voortdurend in manieren om nog verantwoordelijker te produceren en de bodem en het grondwater te remediëren.’ Het woord saneren gebruikt het bedrijf niet.

Bodemonderzoek

3M belooft ook te blijven samenwerken met de lokale en regionale overheden, de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij Ovam en de lokale ngo’s. ‘In 2019 heeft 3M een onafhankelijke en erkende bodemsaneringsdeskundige de opdracht gegeven om het beschrijvend bodemonderzoek te actualiseren op vraag van Ovam, waarbij rekening wordt gehouden met de huidige wetenschappelijke inzichten over PFAS. Dit lopende onderzoek houdt ook rekening met de omgeving buiten het 3M-terrein. Indien de resultaten van dit beschrijvend bodemonderzoek bijkomende remediëringsmaatregelen vereisen zal Ovam de vervolgstappen bepalen.’

‘De overeenkomst met Lantis heeft enkel betrekking op de gezamenlijke remediëringsinspanningen van 3M en Lantis tijdens de Oosterweelwerkzaamheden’, zegt het bedrijf over de dading die het sloot met de de bouwheer van het Oosterweelproject. ‘Wij zullen verdere remediëringsverantwoordelijkheden zoals bepaald door Ovam dan ook nakomen.’

Informatiepagina

Eerder ontkende 3M in een reactie aan De Standaard al de schadelijke gevolgen van PFOS, en dat doet het bedrijf nu opnieuw: ‘Studies bij 3M-werknemers - ook in Zwijndrecht - die doorgaans een hogere blootstelling aan deze materialen hebben dan de algemene bevolking, tonen geen negatieve gezondheidseffecten als gevolg van blootstelling aan PFOS.’

Er is ondertussen ook een webpagina opgezet door 3M met informatie over PFOS. Dat het bedrijf net nu reageert in de media, is geen toeval. Om 14 uur deze namiddag zal de 3M-top een verklaring afleggen in de commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement.