Birgit Van Mol stopt na 23 jaar als nieuwsanker: ‘Moest even slikken’

Birgit Van Mol (53) is niet langer nieuwsanker bij VTM. Dat heeft DPG Media bekendgemaakt. Ze wordt tijdelijk vervangen door Faroek Özgünes en Birgit Herteleer. Van Mol gaat zich meer toeleggen op haar rol als interviewer.

Birgit Van Mol was het langstzittende vrouwelijke nieuwsanker bij VTM. Ze begon - samen met Dany Verstraeten - op 2 maart 1998. Maar sinds 9 april van dit jaar was Van Mol al niet meer te zien in VTM Nieuws, en ze keert niet meer terug.

Van Mol gaat zich nu meer focussen op ‘Telefacts’ en ‘Telefacts Zomer’ (dat dinsdagavond start) en ze blijft haar schouders zetten onder Rode Neuzen Dag. Bovendien zal Van Mol een interviewreeks maken voor News City, de koepel van nieuwsmerken van DPG Media. ‘Ik ben al lang geïnteresseerd in diepmenselijke verhalen’, zegt ze. ‘Het voorstel ligt al een paar jaar op tafel, nu leek het ideale moment daar. Al moest ik wel even slikken toen bleek dat ik dan zou moeten stoppen als anker.’

Om Van Mol te vervangen, zal misdaadjournalist en presentator Faroek Özgünes bijspringen als anker. Ook reporter Birgit Herteleer maakt tijdelijk de overstap naar de nieuwsstudio.