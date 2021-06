Opnieuw onweer op komst

Dinsdag krijgen we weer felle regenbuien, met in de namiddag en avond ook kans op onweer. Woensdag neemt de neerslag af, maar ook dan blijft onweer mogelijk.

Het is dinsdagvoormiddag vaak zwaarbewolkt, met lokale nevel. Er blijft een kans bestaan op neerslag. Geleidelijk zijn er opnieuw felle buien die vooral in de namiddag vergezeld kunnen zijn van onweer en veel neerslag op korte tijd. Er is ook kans op hagel. De maxima schommelen tussen 19 graden aan de kust en 24 graden in het binnenland. Dat voorspelt het KMI.

Dinsdagavond en -nacht blijft het vaak zwaarbewolkt met soms felle regen- en onweersbuien. Er kan plaatselijk opnieuw veel neerslag vallen op korte tijd. In de loop van de nacht is er ook kans op lokale nevel of mist. De minima liggen tussen 10 en 14 graden.

Ook woensdag wordt zwaarbewolkt, maar nu met matige regen. Tijdelijk is er wel kans op onweer. Geleidelijk wordt de regen minder intens en naar de avond toe wordt het droger met enkele korte opklaringen vanaf het westen. Het blijft vrij koel, met maxima van 13 graden in de Hoge Venen tot 17 graden elders.

De dag begint donderdag dan wel met wat zon, maar al snel wordt het bewolkt en kan het wat licht regenen over het noorden van het land en over de Ardennen. Maxima van 14 tot lokaal 19 graden.

Er is op vrijdag meer ruimte voor opklaringen maar opnieuw vallen er enkele buien. De opklaringen worden breder op het einde van de dag, en vanaf het westen wordt het droog. De maxima hangen tussen de 16 en 22 graden.